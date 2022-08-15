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США преследуют цель вывести из равновесия Пекин, считает Косачев

США преследуют цель вывести из равновесия Пекин, считает Косачев - РИА Новости, 15.08.2022

США преследуют цель вывести из равновесия Пекин, считает Косачев

С очередной американской делегацией на Тайвань США преследуют цель вывести из равновесия Пекин, побуждая его к резкой, желательно силовой реакции, и в итоге... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:43

2022-08-15T13:43

2022-08-15T13:43

в мире

китай

тайвань

сша

нато

чжан ханьхуэй

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. С очередной американской делегацией на Тайвань США преследуют цель вывести из равновесия Пекин, побуждая его к резкой, желательно силовой реакции, и в итоге сформировать антикитайский фронт в Азии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Второй визит высокопоставленных американских политиков на Тайвань – это уже не просто отдельная выходка эксцентричной дамы, но, как говорится, тенденция. Посещение Тайбэя делегацией американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию США на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, лицемерные отсылки американцев к принципу разделения властей - конгрессмены вольны делать что угодно, они никому не подчиняются – разумеется, никого не должны вводить в заблуждение.Сенатор отметил, что откровенные провокации с Тайванем дают все основания сделать вывод о том, что США преследуют две цели. "Первая – вывести из равновесия Пекин. Побуждая его к резкой – желательно силовой – реакции на откровенное хамство американцев, демонстративно нарушающих публично декларируемый принцип одного Китая. Это привело бы к конфронтации Китая не только с Америкой, с которой его связывают серьезные экономические отношения, но и – что важнее – с другими странами региона", - подчеркнул он.А здесь, по мнению Косачева, уже вторая ключевая цель: "сформировать антикитайский фронт в Азии".Парламентарий напомнил о том, что сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй - Соединенные Штаты используют Тайвань как карту, переносят целый набор обкатанных на "украинском треке" практик в тайваньский вопрос, собирают различные антикитайские группы. По мнению посла, это нельзя расценить иначе, как азиатско-тихоокеанскую версию "расширения НАТО на восток".Сенатор полагает, что "судя по всему, США решили, что они выиграют от конфликта с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним". Уверены, что могут выиграть войну, но "проиграют мир", поскольку Пекин однозначно не настроен на конфронтацию, да и не готов к ней сейчас, отметил он.Однако это не значит, что Китай не ответит, считает политик. "Просто горизонт планирования у него другой, намного шире, чем у ориентированных на очередные выборы американцев", - написал Косачев.По словам законодателя, предостережение бывшего госсекретаря США Генри Киссенджера по поводу рисков конфликта США и с Россией, и с Китаем одновременно, причем по собственной же инициативе, в Вашингтоне, похоже, не услышано. "Судя по всему, дефицит здравомыслия в руководстве страны, по-прежнему считающей себя вправе безнаказанно влезать во все мировые и региональные дела, начинает принимать угрожающие масштабы", - заключил он.

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809607839.html

https://ria.ru/20220815/tayvan-1809674639.html

https://ria.ru/20220815/kitay-1809615963.html

китай

тайвань

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, нато, чжан ханьхуэй, константин косачев, совет федерации рф