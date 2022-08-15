США преследуют цель вывести из равновесия Пекин, считает Косачев
Сенатор Косачев: США преследуют цель вывести из равновесия Пекин, побуждая его к силе
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. С очередной американской делегацией на Тайвань США преследуют цель вывести из равновесия Пекин, побуждая его к резкой, желательно силовой реакции, и в итоге сформировать антикитайский фронт в Азии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Второй визит высокопоставленных американских политиков на Тайвань – это уже не просто отдельная выходка эксцентричной дамы, но, как говорится, тенденция. Посещение Тайбэя делегацией американских конгрессменов под руководством сенатора-демократа Эда Марки подтверждает линию США на эскалацию напряженности в отношениях с Китаем", - написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, лицемерные отсылки американцев к принципу разделения властей - конгрессмены вольны делать что угодно, они никому не подчиняются – разумеется, никого не должны вводить в заблуждение.
Сенатор отметил, что откровенные провокации с Тайванем дают все основания сделать вывод о том, что США преследуют две цели. "Первая – вывести из равновесия Пекин. Побуждая его к резкой – желательно силовой – реакции на откровенное хамство американцев, демонстративно нарушающих публично декларируемый принцип одного Китая. Это привело бы к конфронтации Китая не только с Америкой, с которой его связывают серьезные экономические отношения, но и – что важнее – с другими странами региона", - подчеркнул он.
А здесь, по мнению Косачева, уже вторая ключевая цель: "сформировать антикитайский фронт в Азии".
Парламентарий напомнил о том, что сказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй - Соединенные Штаты используют Тайвань как карту, переносят целый набор обкатанных на "украинском треке" практик в тайваньский вопрос, собирают различные антикитайские группы. По мнению посла, это нельзя расценить иначе, как азиатско-тихоокеанскую версию "расширения НАТО на восток".
Сенатор полагает, что "судя по всему, США решили, что они выиграют от конфликта с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним". Уверены, что могут выиграть войну, но "проиграют мир", поскольку Пекин однозначно не настроен на конфронтацию, да и не готов к ней сейчас, отметил он.
Однако это не значит, что Китай не ответит, считает политик. "Просто горизонт планирования у него другой, намного шире, чем у ориентированных на очередные выборы американцев", - написал Косачев.
По словам законодателя, предостережение бывшего госсекретаря США Генри Киссенджера по поводу рисков конфликта США и с Россией, и с Китаем одновременно, причем по собственной же инициативе, в Вашингтоне, похоже, не услышано. "Судя по всему, дефицит здравомыслия в руководстве страны, по-прежнему считающей себя вправе безнаказанно влезать во все мировые и региональные дела, начинает принимать угрожающие масштабы", - заключил он.