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Глава Минтруда анонсировал модель системы соцстрахования для самозанятых - РИА Новости, 15.08.2022
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Глава Минтруда анонсировал модель системы соцстрахования для самозанятых
Глава Минтруда анонсировал модель системы соцстрахования для самозанятых - РИА Новости, 15.08.2022
Глава Минтруда анонсировал модель системы соцстрахования для самозанятых
Модель системы добровольного социального страхования для самозанятых будет представлена в сентябре, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T01:40
2022-08-15T01:41
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Модель системы добровольного социального страхования для самозанятых будет представлена в сентябре, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Глава Минтруда напомнил, что уже существует система добровольного пенсионного страхования для самозанятых, по которой человек может указать размер желаемой пенсии и получить сумму ежемесячных отчислений и наоборот."Для самозанятых мы пошли по пути предоставления возможностей добровольного страхования... Сейчас прорабатываем такую же добровольную возможность по социальному страхованию, чтобы самозанятые могли получать оплачиваемые больничные. Мы сделали свой расчет, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой. Модель получается финансово сбалансированная, она приемлема для гражданина с точки зрения ежемесячного платежа и формирует защиту в случае болезни. Мы презентуем модель в сентябре", - сказал Котяков в интервью "Российской газете".Он отметил, что система должна стать такой же удобной, как и в пенсионном страховании. Совместно с ФНС, по его словам, готовится бесшовная интеграция двух систем. При этом Котяков надеется, что возможность добровольно вступить в обязательное социальное страхование появится у самозанятых уже в 2023 году.
https://ria.ru/20220814/bezrabotitsa-1809556727.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков
Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Антон Котяков
01:40 15.08.2022 (обновлено: 01:41 15.08.2022)
 
Глава Минтруда анонсировал модель системы соцстрахования для самозанятых

Министр труда Котяков: модель соцстрахования для самозанятых будет презентована в сентябре

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Модель системы добровольного социального страхования для самозанятых будет представлена в сентябре, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Глава Минтруда напомнил, что уже существует система добровольного пенсионного страхования для самозанятых, по которой человек может указать размер желаемой пенсии и получить сумму ежемесячных отчислений и наоборот.
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"Для самозанятых мы пошли по пути предоставления возможностей добровольного страхования... Сейчас прорабатываем такую же добровольную возможность по социальному страхованию, чтобы самозанятые могли получать оплачиваемые больничные. Мы сделали свой расчет, обсуждаем его сейчас с бизнесом, страховщиками, Федеральной налоговой службой. Модель получается финансово сбалансированная, она приемлема для гражданина с точки зрения ежемесячного платежа и формирует защиту в случае болезни. Мы презентуем модель в сентябре", - сказал Котяков в интервью "Российской газете".
Он отметил, что система должна стать такой же удобной, как и в пенсионном страховании. Совместно с ФНС, по его словам, готовится бесшовная интеграция двух систем. При этом Котяков надеется, что возможность добровольно вступить в обязательное социальное страхование появится у самозанятых уже в 2023 году.
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