https://ria.ru/20220815/sotrudnichestvo-1809744358.html

ПСБ и Роскосмос расширят сотрудничество в финансовой и социальной сфере

ПСБ и Роскосмос расширят сотрудничество в финансовой и социальной сфере - РИА Новости, 15.08.2022

ПСБ и Роскосмос расширят сотрудничество в финансовой и социальной сфере

ПСБ и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" заключили соглашение о... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:30

2022-08-15T15:30

2022-08-15T15:30

россия

псб (банк псб)

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МОСКВА,15 авг – РИА Новости. ПСБ и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" заключили соглашение о сотрудничестве в предоставлении услуг работникам корпорации и финансировании ключевых проектов отрасли, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.Соглашение определяет основные направления дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия банка и корпорации. Среди них — реализация мероприятий в рамках зарплатного проекта, направленных на социальную защиту работников, предоставление специальных розничных продуктов, в том числе по осуществлению расчетов с использованием банковских зарплатных карт, разработка индивидуальных ипотечных продуктов и др. Также в рамках соглашения предусмотрены совершенствование и развитие системы расчетов, организация и финансирование ключевых проектов отрасли, внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности, оказание банком консультационных и информационных услуг в банковской и финансовой сферах."Поддержка ключевых отраслей российской экономики и оборонно-промышленного комплекса России и, в особенности, занятых в этих сегментах сотрудников — наша приоритетная задача. ПСБ активно работает с ракетно-космической отраслью и продолжает планомерно развивать сотрудничество с Госкорпорацией "Роскосмос".Будем оказывать всестороннюю поддержку предприятиям отрасли для создания конкурентных условий труда и привлечения специалистов высокого уровня в промышленный комплекс страны, в том числе с помощью программ, позволяющих сотрудникам приобрести жилье на льготных условиях", - сообщил Фрадков.В свою очередь генеральный директор "Роскосмоса" отметил, что подписанное соглашение явится дополнительным драйвером дальнейшего достижения совместных успехов."Это логичное событие. Ни для кого не секрет, что партнерство Госкорпорации "Роскосмос" и ПСБ за последние несколько лет динамично развивалось, банк участвует в финансировании ключевых проектов отрасли, оказывает поддержку нашим космонавтам в рамках специальной ипотечной программы, но это далеко не предел.Уверен, что подписанное сегодня соглашение явится дополнительным драйвером дальнейшего достижения совместных успехов", - сказал Борисов.

https://ria.ru/20220802/soglashenie-1806621886.html

https://ria.ru/20220624/soglashenie-1797978098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк, форум "армия-2022"