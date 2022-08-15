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ПСБ и Спецсвязь договорились сотрудничать в области перевозки грузов - РИА Новости, 15.08.2022
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ПСБ и Спецсвязь договорились сотрудничать в области перевозки грузов
ПСБ и Спецсвязь договорились сотрудничать в области перевозки грузов - РИА Новости, 15.08.2022
ПСБ и Спецсвязь договорились сотрудничать в области перевозки грузов
ПСБ и Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:31
2022-08-15T12:31
россия
форум "армия-2022"
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. ПСБ и Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в области перевозки грузов, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя.Соглашение предусматривает двустороннее сотрудничество по широкому спектру вопросов, в том числе по оказанию услуг перевозки грузов, ценностей, денег и корреспонденции, развитию комплексного банковского обслуживания."Сотрудничество ПСБ и Спецсвязи направлено на соблюдение взаимных финансово-экономических и производственных интересов, а также на повышение уровня клиентского сервиса. Мы видим большой потенциал в развитии сотрудничества с предприятием - совместно планируем увеличить объемы взаимодействия по транспортировке ценных грузов и расширить спектр оказываемых банковских услуг", - сказал Фрадков.По словам руководителя ФГУП ГЦСС Ивана Гайчени, развитие эффективного сотрудничества позволит решить комплекс общих стратегических задач, возложенных на Спецсвязь и ПСБ."Взаимодействие в рамках заключенного соглашения будет способствовать наращиванию новых объемов грузоперевозок и расширению спектра оказываемых услуг в условиях вызовов нового времени", - отметил он.ФГУП "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) - лидер в области доставки специальной корреспонденции и опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, денежной наличности, наркотических средств и психотропных веществ, химических реагентов, драгоценных металлов и предметов искусства на всей территории России и стран СНГ. Филиальная сеть ФГУП ГЦСС объединяет 75 управлений и 230 отделений во всех субъектах Российской Федерации.
https://ria.ru/20220802/soglashenie-1806621886.html
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россия, форум "армия-2022", псб (банк псб), промсвязьбанк
Россия, Форум "Армия-2022", ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
12:31 15.08.2022
 

ПСБ и Спецсвязь договорились сотрудничать в области перевозки грузов

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. ПСБ и Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" заключили соглашение о сотрудничестве, в том числе в области перевозки грузов, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и руководитель ФГУП "Главный центр специальной связи" Иван Гайченя.
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Соглашение предусматривает двустороннее сотрудничество по широкому спектру вопросов, в том числе по оказанию услуг перевозки грузов, ценностей, денег и корреспонденции, развитию комплексного банковского обслуживания.
"Сотрудничество ПСБ и Спецсвязи направлено на соблюдение взаимных финансово-экономических и производственных интересов, а также на повышение уровня клиентского сервиса. Мы видим большой потенциал в развитии сотрудничества с предприятием - совместно планируем увеличить объемы взаимодействия по транспортировке ценных грузов и расширить спектр оказываемых банковских услуг", - сказал Фрадков.
По словам руководителя ФГУП ГЦСС Ивана Гайчени, развитие эффективного сотрудничества позволит решить комплекс общих стратегических задач, возложенных на Спецсвязь и ПСБ.
"Взаимодействие в рамках заключенного соглашения будет способствовать наращиванию новых объемов грузоперевозок и расширению спектра оказываемых услуг в условиях вызовов нового времени", - отметил он.
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ФГУП "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) - лидер в области доставки специальной корреспонденции и опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, денежной наличности, наркотических средств и психотропных веществ, химических реагентов, драгоценных металлов и предметов искусства на всей территории России и стран СНГ. Филиальная сеть ФГУП ГЦСС объединяет 75 управлений и 230 отделений во всех субъектах Российской Федерации.
 
РоссияФорум "Армия-2022"ПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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