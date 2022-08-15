https://ria.ru/20220815/sobaka-1809768544.html

На "Армии-2022" представили умеющего стрелять робота-собаку

На "Армии-2022" представили умеющего стрелять робота-собаку - РИА Новости, 15.08.2022

На "Армии-2022" представили умеющего стрелять робота-собаку

Российские конструкторы представили образец роботизированного комплекса М-81, способного вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие, на форуме... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:24

2022-08-15T16:24

2022-08-15T17:25

безопасность

технологии

россия

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Российские конструкторы представили образец роботизированного комплекса М-81, способного вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие, на форуме "Армия-2022".Разработка, внешне напоминающая собаку, принадлежит российской инжиниринговой компании АО "Интеллект Машин", работающей в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.Как рассказал РИА Новости представитель компании, в рамках гражданского применения робот может работать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов. При этом он адаптирован и для боевых задач — ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, транспортировки оружия и боеприпасов.Линейка роботов имеет свой актуальный технологический облик — для выполнения поставленных перед изделием задач они были выполнены с применением бионики — принципов, структур и механик, характерных для животного мира. Именно поэтому они напоминают собак, особенно в динамике. Компания намерена наладить производство таких машин в России.

https://ria.ru/20220815/armiya-1809700950.html

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Робот-собака с гранатометом, или Новинка форума "Армия-2022" На "Армии-2022" заметили робота-собаку с гранатометом. Разработчики рассказали РИА Новости, что она там делала. По их словам, это образец роботизированного комплекса М-81, способного вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие, а в гражданских целях его можно использовать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам и доставки медикаментов. При боевом применении робопес может еще заниматься целеуказанием, патрулированием и охраной. Почему робот выглядит как собака? Разработчики говорят, что машины выполнены с применением бионики - принципов, структур и механик, характерных для животного мира, поэтому они напоминают собак, особенно в динамике. 2022-08-15T16:24 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, форум "армия-2022"