https://ria.ru/20220815/sobaka-1809768544.html
На "Армии-2022" представили умеющего стрелять робота-собаку
На "Армии-2022" представили умеющего стрелять робота-собаку - РИА Новости, 15.08.2022
На "Армии-2022" представили умеющего стрелять робота-собаку
Российские конструкторы представили образец роботизированного комплекса М-81, способного вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие, на форуме... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:24
2022-08-15T16:24
2022-08-15T17:25
безопасность
технологии
россия
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Российские конструкторы представили образец роботизированного комплекса М-81, способного вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие, на форуме "Армия-2022".Разработка, внешне напоминающая собаку, принадлежит российской инжиниринговой компании АО "Интеллект Машин", работающей в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.Как рассказал РИА Новости представитель компании, в рамках гражданского применения робот может работать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов. При этом он адаптирован и для боевых задач — ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, транспортировки оружия и боеприпасов.Линейка роботов имеет свой актуальный технологический облик — для выполнения поставленных перед изделием задач они были выполнены с применением бионики — принципов, структур и механик, характерных для животного мира. Именно поэтому они напоминают собак, особенно в динамике. Компания намерена наладить производство таких машин в России.
https://ria.ru/20220815/armiya-1809700950.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Робот-собака с гранатометом, или Новинка форума "Армия-2022"
На "Армии-2022" заметили робота-собаку с гранатометом. Разработчики рассказали РИА Новости, что она там делала.
По их словам, это образец роботизированного комплекса М-81, способного вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие, а в гражданских целях его можно использовать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам и доставки медикаментов.
При боевом применении робопес может еще заниматься целеуказанием, патрулированием и охраной.
Почему робот выглядит как собака? Разработчики говорят, что машины выполнены с применением бионики - принципов, структур и механик, характерных для животного мира, поэтому они напоминают собак, особенно в динамике.
2022-08-15T16:24
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, технологии, россия, форум "армия-2022"
Безопасность, Технологии, Россия, Форум "Армия-2022"
16:24 15.08.2022 (обновлено: 17:25 15.08.2022)
На "Армии-2022" представили умеющего стрелять робота-собаку
На "Армии-2022" представили умеющего стрелять и транспортировать оружие робота-собаку
КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Российские конструкторы представили образец роботизированного комплекса М-81, способного вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие, на форуме "Армия-2022".
Разработка, внешне напоминающая собаку, принадлежит российской инжиниринговой компании АО "Интеллект Машин", работающей в направлениях робототехники, вооружения и искусственного интеллекта.
Как рассказал РИА Новости представитель компании, в рамках гражданского применения робот может работать в зоне ЧС для разведки, прохода по завалам, а также доставки медикаментов. При этом он адаптирован и для боевых задач — ведения прицельного огня, целеуказания, патрулирования и охраны, транспортировки оружия и боеприпасов.
Линейка роботов имеет свой актуальный технологический облик — для выполнения поставленных перед изделием задач они были выполнены с применением бионики — принципов, структур и механик, характерных для животного мира. Именно поэтому они напоминают собак, особенно в динамике. Компания намерена наладить производство таких машин в России
.