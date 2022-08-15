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Переговоры по "сменщику" ДСНВ будут долгими, заявил глава конференции ДНЯО - РИА Новости, 15.08.2022
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Переговоры по "сменщику" ДСНВ будут долгими, заявил глава конференции ДНЯО
Переговоры по "сменщику" ДСНВ будут долгими, заявил глава конференции ДНЯО - РИА Новости, 15.08.2022
Переговоры по "сменщику" ДСНВ будут долгими, заявил глава конференции ДНЯО
Переговоры по договору, который должен сменить ДСНВ-3, будут долгими, чем раньше Россия и США начнут их, тем больше шансов успеть до 2026 года, заявил в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:24
2022-08-15T09:12
в мире
россия
сша
договор снв-3
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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Переговоры по договору, который должен сменить ДСНВ-3, будут долгими, чем раньше Россия и США начнут их, тем больше шансов успеть до 2026 года, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от США конкретных предложений по переговорам на эту тему, но такой диалог необходим.Замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов отмечал, что "реальная готовность к возобновлению диалога с Россией должна быть подкреплена конкретными предложениями, конкретными сигналами", которые Москва могла бы расценить как твердое решение США о возобновлении плотного взаимодействия с РФ по широкому спектру вопросов стратегической стабильности. На данный момент, по его словам, Москва таких сигналов не получает.Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, договор снв-3
В мире, Россия, США, Договор СНВ-3
08:24 15.08.2022 (обновлено: 09:12 15.08.2022)
 
Переговоры по "сменщику" ДСНВ будут долгими, заявил глава конференции ДНЯО

Глава конференции ДНЯО Злаувинен: переговоры по "сменщику" ДСНВ-3 будут долгими

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Переговоры по договору, который должен сменить ДСНВ-3, будут долгими, чем раньше Россия и США начнут их, тем больше шансов успеть до 2026 года, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.
"Я понимаю, что переговоры о продлении (ДСНВ-3 - ред.) или о новой форме (договора - ред.) СНВ-3 займут много времени. Это не просто. Это очень сложно. И поэтому чем раньше они начнут, тем больше у них шансов договориться о чем-то до 2026 года",- сказал Злаувинен.
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:15
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.
"Поэтому я надеюсь, что они (РФ и США - ред.) скоро начнут. Но да, есть риск, что если они не начнут, то будет слишком поздно, и мы можем столкнуться с ситуацией, когда (договор - ред.) СНВ-3 истечет, и у нас не будет никакого другого инструмента на его замену. Думаю, это будет чрезвычайно рискованно", - указал он.
В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, истекающий в 2026 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве не получали от США конкретных предложений по переговорам на эту тему, но такой диалог необходим.
Замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов отмечал, что "реальная готовность к возобновлению диалога с Россией должна быть подкреплена конкретными предложениями, конкретными сигналами", которые Москва могла бы расценить как твердое решение США о возобновлении плотного взаимодействия с РФ по широкому спектру вопросов стратегической стабильности. На данный момент, по его словам, Москва таких сигналов не получает.
Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена >>
 
В миреРоссияСШАДоговор СНВ-3
 
 
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