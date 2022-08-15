https://ria.ru/20220815/snv-1809590914.html

Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит прекращение действия ДСНВ-3

Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит прекращение действия ДСНВ-3 - РИА Новости, 15.08.2022

Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит прекращение действия ДСНВ-3

Прекращение действия договоренностей РФ и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений, заявил в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:21

2022-08-15T08:21

2022-08-15T09:10

в мире

сша

россия

снв

договор снв-3

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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Прекращение действия договоренностей РФ и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не получали от США предложений по переговорам об СНВ-3, но такой диалог необходим."Я думаю, что каждой стране самой решать, что делать со своими ядерными арсеналами - возвращаться ли к установлению потолка или начинать увеличивать число вооружений", - сказал Злаувинен, отвечая на вопрос о том, что будет, если Москва и Вашингтон не успеют до 2026 года договориться о соглашении на смену ДСНВ-3.Злаувинен выразил надежду, что такого не произойдет.При этом, по его словам, взаимных проверок проводиться не будет, а значит, ни одна из сторон не сможет быть уверена в том, что другая сторона придерживается этих ограничений.По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена было принято заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением.Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена >>

https://ria.ru/20220801/snv-3-1806453932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, снв, договор снв-3