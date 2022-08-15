https://ria.ru/20220815/snv-1809590914.html
Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит прекращение действия ДСНВ-3
Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит прекращение действия ДСНВ-3 - РИА Новости, 15.08.2022
Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит прекращение действия ДСНВ-3
Прекращение действия договоренностей РФ и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений, заявил в... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:21
2022-08-15T08:21
2022-08-15T09:10
в мире
сша
россия
снв
договор снв-3
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ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Прекращение действия договоренностей РФ и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине. В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не получали от США предложений по переговорам об СНВ-3, но такой диалог необходим."Я думаю, что каждой стране самой решать, что делать со своими ядерными арсеналами - возвращаться ли к установлению потолка или начинать увеличивать число вооружений", - сказал Злаувинен, отвечая на вопрос о том, что будет, если Москва и Вашингтон не успеют до 2026 года договориться о соглашении на смену ДСНВ-3.Злаувинен выразил надежду, что такого не произойдет.При этом, по его словам, взаимных проверок проводиться не будет, а значит, ни одна из сторон не сможет быть уверена в том, что другая сторона придерживается этих ограничений.По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена было принято заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением.Читайте полный текст интервью Густаво Злаувинена >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, россия, снв, договор снв-3
В мире, США, Россия, СНВ, Договор СНВ-3
08:21 15.08.2022 (обновлено: 09:10 15.08.2022)
Глава конференции ДНЯО рассказал, чем грозит прекращение действия ДСНВ-3
Глава конференции ДНЯО Злаувинен: прекращение действия ДСНВ-3 грозит гонкой вооружений
ООН, 15 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Прекращение действия договоренностей РФ и США и отказ от лимитов на стратегические наступательные вооружения может вылиться в новую гонку вооружений, заявил в интервью РИА Новости председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Злаувинен.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, был продлен администрацией Байдена на пять лет, он истекает в 2026 году. Россия
и США
начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине
. В распространенном перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлении президента США Джо Байдена говорилось о готовности администрации "в оперативном порядке" обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3. Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не получали от США предложений по переговорам об СНВ-3, но такой диалог необходим.
"Я думаю, что каждой стране самой решать, что делать со своими ядерными арсеналами - возвращаться ли к установлению потолка или начинать увеличивать число вооружений", - сказал Злаувинен, отвечая на вопрос о том, что будет, если Москва и Вашингтон не успеют до 2026 года договориться о соглашении на смену ДСНВ-3.
Однако, по его мнению, дальнейшее наращивание ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном "может вылиться в новую гонку вооружений между двумя сверхдержавами, что будет чрезвычайно опасным".
Злаувинен выразил надежду, что такого не произойдет.
"Но я также надеюсь, что, если это все-таки случится - у нас не останется СНВ-3 - то по крайней мере оба государства просто сохранят свои нынешние ограничения", - добавил он.
При этом, по его словам, взаимных проверок проводиться не будет, а значит, ни одна из сторон не сможет быть уверена в том, что другая сторона придерживается этих ограничений.
По инициативе Москвы в июне 2021 года в Женеве на встрече президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена было принято заявление, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. В январе 2022 года все пять лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН подписались под таким же теперь коллективным многосторонним заявлением.