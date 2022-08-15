https://ria.ru/20220815/sirius-1809774354.html
Педагоги из России и Донбасса участвуют во Всероссийском съезде в Сириусе
Педагоги из России и Донбасса участвуют во Всероссийском съезде в Сириусе - РИА Новости, 15.08.2022
Педагоги из России и Донбасса участвуют во Всероссийском съезде в Сириусе
Открытие Всероссийского съезда учителей по физике впервые состоялось на федеральной территории Сириус, в мероприятии принимают участие свыше тысячи... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:39
2022-08-15T16:39
2022-08-15T16:39
россия
общество
курчатовский институт
фонд "талант и успех"
московский физико-технический институт
луганская народная республика
донецкая народная республика
елена шмелева
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СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Открытие Всероссийского съезда учителей по физике впервые состоялось на федеральной территории Сириус, в мероприятии принимают участие свыше тысячи представителей сферы образования России, ДНР и ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Встреча преподавателей продлится до 17 августа. В рамках съезда педагоги будут обсуждать стандарты и проблемы преподавания физики, современные образовательные методики."Сириус" принимает первый Всероссийский съезд учителей по физике, он организован совместно с МФТИ, МГУ, Курчатовским институтом при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования. В нем принимают участие около 1400 человек, в том числе, это учителя из ЛНР, ДНР", - сказала журналистам в рамках съезда руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.
https://ria.ru/20220808/kvalifikatsiya-1808042053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, курчатовский институт, фонд "талант и успех", московский физико-технический институт, луганская народная республика, донецкая народная республика, елена шмелева, образовательный центр "сириус", сочи, мгу имени м. в. ломоносова
Россия, Общество, Курчатовский институт, Фонд "Талант и успех", Московский физико-технический институт, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Елена Шмелева, Образовательный центр "Сириус", Сочи, МГУ имени М. В. Ломоносова
Педагоги из России и Донбасса участвуют во Всероссийском съезде в Сириусе
Более тысячи педагогов из России и Донбасса участвуют во Всероссийском съезде в Сириусе