https://ria.ru/20220815/sirius-1809774354.html

Педагоги из России и Донбасса участвуют во Всероссийском съезде в Сириусе

Педагоги из России и Донбасса участвуют во Всероссийском съезде в Сириусе - РИА Новости, 15.08.2022

Педагоги из России и Донбасса участвуют во Всероссийском съезде в Сириусе

Открытие Всероссийского съезда учителей по физике впервые состоялось на федеральной территории Сириус, в мероприятии принимают участие свыше тысячи... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:39

2022-08-15T16:39

2022-08-15T16:39

россия

общество

курчатовский институт

фонд "талант и успех"

московский физико-технический институт

луганская народная республика

донецкая народная республика

елена шмелева

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СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Открытие Всероссийского съезда учителей по физике впервые состоялось на федеральной территории Сириус, в мероприятии принимают участие свыше тысячи представителей сферы образования России, ДНР и ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Встреча преподавателей продлится до 17 августа. В рамках съезда педагоги будут обсуждать стандарты и проблемы преподавания физики, современные образовательные методики."Сириус" принимает первый Всероссийский съезд учителей по физике, он организован совместно с МФТИ, МГУ, Курчатовским институтом при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования. В нем принимают участие около 1400 человек, в том числе, это учителя из ЛНР, ДНР", - сказала журналистам в рамках съезда руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под эгидой фонда "Талант и успех" на основе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда состояла в том, чтобы на раннем этапе развития детей определить их выдающиеся способности в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.

https://ria.ru/20220808/kvalifikatsiya-1808042053.html

россия

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донецкая народная республика

сочи

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, курчатовский институт, фонд "талант и успех", московский физико-технический институт, луганская народная республика, донецкая народная республика, елена шмелева, образовательный центр "сириус", сочи, мгу имени м. в. ломоносова