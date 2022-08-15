https://ria.ru/20220815/sheykh-1809727234.html
Солистка группы #2Маши получила тяжелую травму
Солистка группы #2Маши получила тяжелую травму - РИА Новости, 15.08.2022
Солистка группы #2Маши получила тяжелую травму
Солистка группы #2Маши Мария Шейх призналась в социальных сетях, что получила тяжелую черепно-мозговую травму и провела девять дней в реанимации. За это время... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:34
2022-08-15T15:34
2022-08-15T15:34
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Солистка группы #2Маши Мария Шейх призналась в социальных сетях, что получила тяжелую черепно-мозговую травму и провела девять дней в реанимации. За это время ей пришлось столкнуться с временной потерей зрения и другими сложностями.Она добавила, что ее жизнь не будет прежней.Она также поблагодарила всех, кто помог ей в этот период. Дуэт #2Маши был организован в 2015 году. Наиболее популярными хитами группы стали треки "Теперь нас двое" и "Босая".Ранее стало известно, что Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете и перестала выходить на связь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
Солистка группы #2Маши получила тяжелую травму
Солистка группы #2Маши Мария Шейх получила тяжелую черепно-мозговую травму
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Солистка группы #2Маши Мария Шейх призналась в социальных сетях, что получила тяжелую черепно-мозговую травму и провела девять дней в реанимации. За это время ей пришлось столкнуться с временной потерей зрения и другими сложностями.
"Тяжелая черепно-мозговая травма. Один шаг от комы. Девять дней в реанимации. Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть, все с нуля. Я родилась третий раз и то, что я жива – настоящее чудо", – написала артистка.
Она добавила, что ее жизнь не будет прежней.
"Тот период, который я пережила сейчас – самое страшное и тяжелое время в моей жизни. Не знаю, почему и зачем так случилось, но прежде таких трансформаций со мной не происходило. Ни я, ни моя жизнь не будут прежними", – заключила Мария.
Она также поблагодарила всех, кто помог ей в этот период.
Дуэт #2Маши был организован в 2015 году. Наиболее популярными хитами группы стали треки "Теперь нас двое" и "Босая".
Ранее стало известно, что Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете и перестала
выходить на связь.