https://ria.ru/20220815/sheykh-1809727234.html

Солистка группы #2Маши получила тяжелую травму

Солистка группы #2Маши получила тяжелую травму - РИА Новости, 15.08.2022

Солистка группы #2Маши получила тяжелую травму

Солистка группы #2Маши Мария Шейх призналась в социальных сетях, что получила тяжелую черепно-мозговую травму и провела девять дней в реанимации. За это время... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:34

2022-08-15T15:34

2022-08-15T15:34

шоубиз

знаменитости

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809717259_0:135:2678:1641_1920x0_80_0_0_a9d71fe10becdbba622729308ed5d3b5.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Солистка группы #2Маши Мария Шейх призналась в социальных сетях, что получила тяжелую черепно-мозговую травму и провела девять дней в реанимации. За это время ей пришлось столкнуться с временной потерей зрения и другими сложностями.Она добавила, что ее жизнь не будет прежней.Она также поблагодарила всех, кто помог ей в этот период. Дуэт #2Маши был организован в 2015 году. Наиболее популярными хитами группы стали треки "Теперь нас двое" и "Босая".Ранее стало известно, что Ольга Бузова отправилась на прогулку на вертолете и перестала выходить на связь.

https://ria.ru/20220812/brezhneva-1809236576.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес