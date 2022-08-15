https://ria.ru/20220815/seversk-1809696620.html
Союзные войска блокировали Северск с трех сторон
Союзные войска блокировали Северск с трех сторон - РИА Новости, 15.08.2022
Союзные войска блокировали Северск с трех сторон
Российская армия и подразделения ДНР и ЛНР блокировали город Северск с трех сторон, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" глава представительства Луганской... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:46
2022-08-15T13:46
2022-08-15T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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украина
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российская армия и подразделения ДНР и ЛНР блокировали город Северск с трех сторон, сообщил в эфире телеканала "Россия-1" глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник."Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается", — сказал он.Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, который союзные войска освободили в начале июля. Город с населением около 11 тысяч человек находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг — на Бахмут, а вторая — дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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в мире, владимир путин, северск, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Северск, Россия, Украина
13:46 15.08.2022 (обновлено: 14:37 15.08.2022)
Союзные войска блокировали Северск с трех сторон
Представитель ЛНР Мирошник заявил о блокировании союзными войсками Северска с трех сторон