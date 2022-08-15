https://ria.ru/20220815/sdelka-1809716133.html

Постпред России в Вене высказался о восстановлении ядерной сделки с Ираном

Постпред России в Вене высказался о восстановлении ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 15.08.2022

Постпред России в Вене высказался о восстановлении ядерной сделки с Ираном

Россия никогда не препятствовала восстановлению ядерной сделки с Ираном и не будет этого делать, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:31

2022-08-15T14:31

2022-08-15T14:31

в мире

цены на нефть

дональд трамп

иран

россия

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евросоюз

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВЕНА, 15 авг - РИА Новости. Россия никогда не препятствовала восстановлению ядерной сделки с Ираном и не будет этого делать, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.В начале августа в Вене состоялся очередной раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Координатор от Евросоюза 8 августа распространил "окончательный текст" проекта соглашения по ней.В МИД РФ заявили, что распространенный внешнеполитической службой ЕС текст финального соглашения по СВПД еще изучается, призывать к его скорейшему принятию преждевременно, при этом перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220811/sdelka-1808820136.html

иран

россия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, дональд трамп, иран, россия, вена, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)