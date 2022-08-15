Постпред России в Вене высказался о восстановлении ядерной сделки с Ираном
Постпред России в Вене Ульянов: Россия не будет препятствием на пути к восстановлению СВПД
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 15 авг - РИА Новости. Россия никогда не препятствовала восстановлению ядерной сделки с Ираном и не будет этого делать, заявил в понедельник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Россия никогда не была и не будет препятствием на пути к восстановлению СВПД", - написал Ульянов в Twitter на вопрос, примет ли Россия проект соглашения по ядерной сделке, если так же поступит Иран.
В МИД РФ заявили, что распространенный внешнеполитической службой ЕС текст финального соглашения по СВПД еще изучается, призывать к его скорейшему принятию преждевременно, при этом перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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