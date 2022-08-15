https://ria.ru/20220815/sbu-1809656364.html
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины - РИА Новости, 15.08.2022
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины
Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:18
2022-08-15T12:18
2022-08-15T12:51
в мире
тернопольская область
служба безопасности украины
жкх
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса Зеленского."Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа.Также своими указами Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления СБУ во Львовской области и Юрия Борейчука - с должности главы СБУ в Тернопольской области. Причины увольнения не указаны.На сайте офиса Зеленского появился указ о назначении Бондаренко на должность начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области.Ранее Зеленский уволил Ивана Баканова с должности главы СБ Украины и Ирину Венедиктову с должности генпрокурора за подозрения в многочисленных фактах госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.
https://ria.ru/20220802/sbu-1806680211.html
тернопольская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bde246f772698fad6a7fd5446665f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тернопольская область, служба безопасности украины, жкх, украина, киев
В мире, Тернопольская область, Служба безопасности Украины, ЖКХ, Украина, Киев
12:18 15.08.2022 (обновлено: 12:51 15.08.2022)
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской, Тернопольской областях