https://ria.ru/20220815/sbu-1809656364.html

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины - РИА Новости, 15.08.2022

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины

Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:18

2022-08-15T12:18

2022-08-15T12:51

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса Зеленского."Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа.Также своими указами Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления СБУ во Львовской области и Юрия Борейчука - с должности главы СБУ в Тернопольской области. Причины увольнения не указаны.На сайте офиса Зеленского появился указ о назначении Бондаренко на должность начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области.Ранее Зеленский уволил Ивана Баканова с должности главы СБ Украины и Ирину Венедиктову с должности генпрокурора за подозрения в многочисленных фактах госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.

https://ria.ru/20220802/sbu-1806680211.html

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в мире, тернопольская область, служба безопасности украины, жкх, украина, киев