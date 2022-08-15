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Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины - РИА Новости, 15.08.2022
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Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины - РИА Новости, 15.08.2022
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины
Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:18
2022-08-15T12:51
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тернопольская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса Зеленского."Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа.Также своими указами Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления СБУ во Львовской области и Юрия Борейчука - с должности главы СБУ в Тернопольской области. Причины увольнения не указаны.На сайте офиса Зеленского появился указ о назначении Бондаренко на должность начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области.Ранее Зеленский уволил Ивана Баканова с должности главы СБ Украины и Ирину Венедиктову с должности генпрокурора за подозрения в многочисленных фактах госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.
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в мире, тернопольская область, служба безопасности украины, жкх, украина, киев
В мире, Тернопольская область, Служба безопасности Украины, ЖКХ, Украина, Киев
12:18 15.08.2022 (обновлено: 12:51 15.08.2022)
 
Зеленский уволил начальников управлений СБУ в нескольких областях Украины

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской, Львовской, Тернопольской областях

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Киевской, Львовской и Тернопольской областях.
Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса Зеленского.
"Уволить Заяця Сергея Сергеевича с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в тексте указа.
Также своими указами Зеленский уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления СБУ во Львовской области и Юрия Борейчука - с должности главы СБУ в Тернопольской области. Причины увольнения не указаны.
На сайте офиса Зеленского появился указ о назначении Бондаренко на должность начальника управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Ранее Зеленский уволил Ивана Баканова с должности главы СБ Украины и Ирину Венедиктову с должности генпрокурора за подозрения в многочисленных фактах госизмены сотрудников возглавляемых ими ведомств.
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