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Отели в Санкт-Петербурге оказались дешевле, чем в европейских столицах - РИА Новости, 15.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220815/sankt-peterburg-1809642547.html
Отели в Санкт-Петербурге оказались дешевле, чем в европейских столицах
Отели в Санкт-Петербурге оказались дешевле, чем в европейских столицах - РИА Новости, 15.08.2022
Отели в Санкт-Петербурге оказались дешевле, чем в европейских столицах
Аналитики сравнили стоимость летнего размещения в отелях Санкт-Петербурга и ряда востребованных у туристов европейских столиц, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:19
2022-08-15T13:19
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
лондон
амстердам
куда поехать в выходные
берлин (город)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Аналитики сравнили стоимость летнего размещения в отелях Санкт-Петербурга и ряда востребованных у туристов европейских столиц, сообщает АТОР.Так, в июле 2022 года двухместный номер с завтраком в гостинице категории пять звезд в городе на Неве обходился постояльцам в сумму от 8,1 до 33,2 тысячи рублей за ночь (эксперты использовали данные российских систем бронирования bronevik.ru, ostrovok.ru и ряда других). В Лондоне и Амстердаме такой отдых был гораздо затратнее — от 16,3 до 47,3 тысячи рублей.Остановиться в отелях категории четыре звезды в Северной столице в середине лета можно было за сумму от 5,2 до 10,4 тысячи рублей. Это в два раза дешевле, чем снять номер с завтраком в Лондоне, Париже и Амстердаме и в 1,5 раза — чем в Барселоне.Стоимость размещения в питерских гостиницах уровня три звезды составляла от 4,1 до 11 тысячи рублей за ночь. Эти тарифы сопоставимы с Мадридом и Берлином, но в 1,4–1,8 раза ниже, чем цены на трехзвездочные отели в Лондоне, Париже, Барселоне и Амстердаме.Летом 2022 года Санкт-Петербург стал одним из самых посещаемых российских городов, рассказывают туроператоры. Несмотря на значительное сокращение числа иностранных путешественников, в летние месяцы загрузка качественного гостиничного фонда составляет не менее 55-60 процентов.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
санкт-петербург
лондон
амстердам
берлин (город)
барселона (город)
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, лондон, амстердам, куда поехать в выходные, берлин (город), барселона (город), мадрид, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Лондон, Амстердам, куда поехать в выходные, Берлин (город), Барселона (город), Мадрид, Отели, Гостиницы
13:19 15.08.2022
 
Отели в Санкт-Петербурге оказались дешевле, чем в европейских столицах

АТОР: стоимость отелей в Санкт-Петербурге гораздо ниже, чем в европейских столицах

© РИА Новости / Александр АндреевОтель на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Отель на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Аналитики сравнили стоимость летнего размещения в отелях Санкт-Петербурга и ряда востребованных у туристов европейских столиц, сообщает АТОР.
Так, в июле 2022 года двухместный номер с завтраком в гостинице категории пять звезд в городе на Неве обходился постояльцам в сумму от 8,1 до 33,2 тысячи рублей за ночь (эксперты использовали данные российских систем бронирования bronevik.ru, ostrovok.ru и ряда других). В Лондоне и Амстердаме такой отдых был гораздо затратнее — от 16,3 до 47,3 тысячи рублей.
Остановиться в отелях категории четыре звезды в Северной столице в середине лета можно было за сумму от 5,2 до 10,4 тысячи рублей. Это в два раза дешевле, чем снять номер с завтраком в Лондоне, Париже и Амстердаме и в 1,5 раза — чем в Барселоне.
Стоимость размещения в питерских гостиницах уровня три звезды составляла от 4,1 до 11 тысячи рублей за ночь. Эти тарифы сопоставимы с Мадридом и Берлином, но в 1,4–1,8 раза ниже, чем цены на трехзвездочные отели в Лондоне, Париже, Барселоне и Амстердаме.
Летом 2022 года Санкт-Петербург стал одним из самых посещаемых российских городов, рассказывают туроператоры. Несмотря на значительное сокращение числа иностранных путешественников, в летние месяцы загрузка качественного гостиничного фонда составляет не менее 55-60 процентов.
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