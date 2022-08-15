https://ria.ru/20220815/sankt-peterburg-1809642547.html

Отели в Санкт-Петербурге оказались дешевле, чем в европейских столицах

Отели в Санкт-Петербурге оказались дешевле, чем в европейских столицах - РИА Новости, 15.08.2022

Отели в Санкт-Петербурге оказались дешевле, чем в европейских столицах

Аналитики сравнили стоимость летнего размещения в отелях Санкт-Петербурга и ряда востребованных у туристов европейских столиц, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:19

2022-08-15T13:19

2022-08-15T13:19

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новости - туризм

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лондон

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Аналитики сравнили стоимость летнего размещения в отелях Санкт-Петербурга и ряда востребованных у туристов европейских столиц, сообщает АТОР.Так, в июле 2022 года двухместный номер с завтраком в гостинице категории пять звезд в городе на Неве обходился постояльцам в сумму от 8,1 до 33,2 тысячи рублей за ночь (эксперты использовали данные российских систем бронирования bronevik.ru, ostrovok.ru и ряда других). В Лондоне и Амстердаме такой отдых был гораздо затратнее — от 16,3 до 47,3 тысячи рублей.Остановиться в отелях категории четыре звезды в Северной столице в середине лета можно было за сумму от 5,2 до 10,4 тысячи рублей. Это в два раза дешевле, чем снять номер с завтраком в Лондоне, Париже и Амстердаме и в 1,5 раза — чем в Барселоне.Стоимость размещения в питерских гостиницах уровня три звезды составляла от 4,1 до 11 тысячи рублей за ночь. Эти тарифы сопоставимы с Мадридом и Берлином, но в 1,4–1,8 раза ниже, чем цены на трехзвездочные отели в Лондоне, Париже, Барселоне и Амстердаме.Летом 2022 года Санкт-Петербург стал одним из самых посещаемых российских городов, рассказывают туроператоры. Несмотря на значительное сокращение числа иностранных путешественников, в летние месяцы загрузка качественного гостиничного фонда составляет не менее 55-60 процентов.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

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лондон

амстердам

берлин (город)

барселона (город)

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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