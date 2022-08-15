Главу ФБР подозревают в использовании самолетов ведомства для личных целей
Конгресс попросил главу ФБР Рэя отчитаться об использовании самолетов бюро в личных целях
Глава ФБР Кристофер Рэй и директор ЦРУ Майкл Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Члены палаты представителей США потребовали от директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя отчитаться об использовании им правительственных самолетов для личных поездок, заподозрив главу ФБР в злоупотреблении средствами налогоплательщиков, говорится в обнародованном в понедельник письме законодателей.
"В свете недавней публикации газеты New York Post о том, что вы покинули слушания в сенате досрочно, чтобы полететь на самолете ФБР в личный отпуск, у нас возникли вопросы по поводу того, надлежащим ли образом вы возмещаете налогоплательщикам средства за использование правительственного самолета в личных целях", - говорится в письме, которое обнародовали ряд конгрессменов, представляющие Республиканскую партию США, а также по совместительству комитеты палаты представителей по надзору и разведке.
Законодатели в своем документе описывают как минимум несколько подобных случаев. В частности, упоминается, что недавно Рэй в течение более часа использовал один из бортов своего ведомства, предназначенных для борьбы с террористами, чтобы совершить полет к своей загородной резиденции в Саранак-Лейк (поселение в штате Нью-Йорк). Аналогичные поездки были совершены 2 и 5 июня в 2022 году.
"Хотя некоторым федеральным чиновникам и разрешается использовать правительственные самолеты в личных или политических целях, эти расходы должны быть возмещены", - подчеркнули конгрессмены.
Они потребовали, чтобы глава ФБР к 29 августа представил конгрессу документы, подтверждающие, что он совершил компенсационные выплаты в финансовый отдел своего ведомства за совершенные личные поездки.
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