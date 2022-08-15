https://ria.ru/20220815/samolet-1809762129.html

Первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года

Первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года - РИА Новости, 15.08.2022

Первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года

Первый полет полностью импортозамещенного отечественного самолета SSJ100 состоится в середине 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022"... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:09

2022-08-15T16:09

2022-08-15T16:09

россия

экономика

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

sukhoi superjet

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Первый полет полностью импортозамещенного отечественного самолета SSJ100 состоится в середине 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава ОАК Юрий Слюсарь.В апреле он говорил, что первый полет SSJ100 с российским двигателем ПД-8 с может состояться в первом квартале следующего года."Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ100. Так, чтобы отлетать программу основных изменений, к концу года начать его серийные поставки в авиакомпании", - сказал Слюсарь.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.

https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet