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Первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года - РИА Новости, 15.08.2022
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Первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года
Первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года - РИА Новости, 15.08.2022
Первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года
Первый полет полностью импортозамещенного отечественного самолета SSJ100 состоится в середине 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022"... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:09
2022-08-15T16:09
россия
экономика
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
sukhoi superjet
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Первый полет полностью импортозамещенного отечественного самолета SSJ100 состоится в середине 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава ОАК Юрий Слюсарь.В апреле он говорил, что первый полет SSJ100 с российским двигателем ПД-8 с может состояться в первом квартале следующего года."Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ100. Так, чтобы отлетать программу основных изменений, к концу года начать его серийные поставки в авиакомпании", - сказал Слюсарь.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
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россия, экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), sukhoi superjet
Россия, Экономика, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Sukhoi Superjet
16:09 15.08.2022
 
Первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года

Глава ОАК Слюсарь: первый полет импортозамещенного SSJ100 состоится в середине 2023 года

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Первый полет полностью импортозамещенного отечественного самолета SSJ100 состоится в середине 2023 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава ОАК Юрий Слюсарь.
В апреле он говорил, что первый полет SSJ100 с российским двигателем ПД-8 с может состояться в первом квартале следующего года.
"Следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полет полностью импортозамещенного SSJ100. Так, чтобы отлетать программу основных изменений, к концу года начать его серийные поставки в авиакомпании", - сказал Слюсарь.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым вариантом самолета - максимально импортозамещенного SSJ New.
На Международном форуме АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
04:07
Международный военно-технический форум "Армия"
 
РоссияЭкономикаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Sukhoi Superjet
 
 
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