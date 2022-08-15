https://ria.ru/20220815/rutube-1809697067.html

Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ

Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ - РИА Новости, 15.08.2022

Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ

Apple потребовала от RuTube удалить из приложения сервиса контент государственных СМИ либо сделать программу доступной только для пользователей из России,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T13:48

2022-08-15T13:48

2022-08-15T16:01

медиавойны

rutube

apple

россия

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происшествия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Apple потребовала от RuTube удалить из приложения сервиса контент государственных СМИ либо сделать программу доступной только для пользователей из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе хостинга."Apple требует удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ. На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране", —заявили там.Если хостинг согласится ограничить доступ к приложению пользователям из других стран, то они не смогут его скачать. При этом те, кто уже успел установить программу, вероятно, смогут загружать обновления, отмечается в сообщении. Американская компания дает две недели для принятия решения. Если российский хостинг не выполнит требования, то в Купертино угрожают удалить приложение российского сервиса из App Store.При этом RuTube уже ограничил доступ к программе для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси, отмечают в пресс-службе, поясняя, что на такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут.В пресс-службе подчеркнули, что хостинг не собирается устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения.

https://ria.ru/20220804/kiberataki-1807168724.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

rutube, apple, россия, технологии, интернет, происшествия