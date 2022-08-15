https://ria.ru/20220815/rutube-1809697067.html
Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ
Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ - РИА Новости, 15.08.2022
Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ
Apple потребовала от RuTube удалить из приложения сервиса контент государственных СМИ либо сделать программу доступной только для пользователей из России,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:48
2022-08-15T13:48
2022-08-15T16:01
медиавойны
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apple
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Apple потребовала от RuTube удалить из приложения сервиса контент государственных СМИ либо сделать программу доступной только для пользователей из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе хостинга."Apple требует удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ. На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране", —заявили там.Если хостинг согласится ограничить доступ к приложению пользователям из других стран, то они не смогут его скачать. При этом те, кто уже успел установить программу, вероятно, смогут загружать обновления, отмечается в сообщении. Американская компания дает две недели для принятия решения. Если российский хостинг не выполнит требования, то в Купертино угрожают удалить приложение российского сервиса из App Store.При этом RuTube уже ограничил доступ к программе для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси, отмечают в пресс-службе, поясняя, что на такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут.В пресс-службе подчеркнули, что хостинг не собирается устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения.
https://ria.ru/20220804/kiberataki-1807168724.html
https://ria.ru/20220811/vk-1808985729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rutube, apple, россия, технологии, интернет, происшествия
Медиавойны, Rutube, Apple, Россия, Технологии, Интернет, Происшествия
13:48 15.08.2022 (обновлено: 16:01 15.08.2022)
Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент государственных СМИ
Apple потребовала удалить из приложения RuTube контент российских государственных СМИ
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Apple потребовала от RuTube удалить из приложения сервиса контент государственных СМИ либо сделать программу доступной только для пользователей из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе хостинга.
"Apple
требует удалить из приложения RuTube
контент государственных СМИ. На сегодняшний день приложение национального видеохостинга доступно в 171 стране", —заявили там.
Если хостинг согласится ограничить доступ к приложению пользователям из других стран, то они не смогут его скачать. При этом те, кто уже успел установить программу, вероятно, смогут загружать обновления, отмечается в сообщении.
Американская компания дает две недели для принятия решения. Если российский хостинг не выполнит требования, то в Купертино угрожают удалить приложение российского сервиса из App Store.
При этом RuTube уже ограничил доступ к программе для пользователей из других стран, кроме России, Казахстана и Беларуси, отмечают в пресс-службе, поясняя, что на такой шаг разработчики вынуждены идти, чтобы дать пользователям новый функционал, который они ждут.
В пресс-службе подчеркнули, что хостинг не собирается устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения.