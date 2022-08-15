19:25 15.08.2022 (обновлено: 19:35 15.08.2022)
Уильяма Руто объявили победителем президентских выборов в Кении
Избирком Кении, несмотря на раскол, объявил победителем выборов президента Уильяма Руто
Уильям Руто. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава избиркома Кении, несмотря на раскол в органе, объявил победителем состоявшихся 9 августа президентских выборов вице-президента Уильяма Руто, сообщает местное издание Nation.
Независимая избирательная комиссия Кении (IEBK) состоит из семи членов. Ранее замглавы избиркома Джулиана Черера и поддержавшие ее три сотрудника отказались брать ответственность за оглашение результатов выборов, сославшись на их "непрозрачность".
Председатель IEBK Вафула Чебукати заявил, что вице-президент Руто победил на выборах, набрав 50,49% голосов избирателей. Бывший премьер-министр Раила Одинга, согласно IEBK, получил 48,85% голосов.
Одинга, участвовавший в президентских выборах 2017 года, проиграл действующему главе государства Ухуре Кениате. Затем верховный суд Кении по итогам обращения оппозиции постановил признать выборы недействительными, аннулировать их результаты и провести новое голосование. Как сообщила избирательная комиссия, на повторных выборах главы государства с 98% голосов вновь победил Кениата. Лидер оппозиции Одинга отказался от участия в повторных выборах, которые он окрестил "фальшивыми".
Начиная с 1997 года 77-летний Одинга пять раз участвовал в президентских выборах и каждый раз их проигрывал. Его поражение в 2007 году привело к острому политическому кризису и межэтническим столкновениям. Конфликт был урегулирован в 2008 году созданием должности премьер-министра коалиционного правительства, которую занял Одинга.
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