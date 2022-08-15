https://ria.ru/20220815/rubl-1809554331.html

Аналитик объяснил, как "агенты влияния" могут уронить рубль

Аналитик объяснил, как "агенты влияния" могут уронить рубль - РИА Новости, 15.08.2022

Аналитик объяснил, как "агенты влияния" могут уронить рубль

Выход нерезидентов на Московскую биржу может привести к ослаблению рубля на пять-семь процентов. Об этом рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T02:15

2022-08-15T02:15

2022-08-15T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

рубль

открытие инвестиции

андрей кочетков

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МОСКВА 15 авг — РИА Новости. Выход нерезидентов на Московскую биржу может привести к ослаблению рубля на пять-семь процентов. Об этом рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.Эксперт отметил, что доля вложений нерезидентов из дружественных стран не превышает десять процентов от всего объема ОФЗ во владении нерезидентов.Аналитик подчеркнул, что существуют ожидания снижения доходностей ОФЗ на фоне понижения ставки Банка России. Однако интерес инвесторов к отечественным ОФЗ может вызвать развитие торговых отношений со страной, а также валютные ограничения и инфляция в дружественных странах.“Таким образом, кроме предполагаемого потока на выход, может сформироваться поток на вход. Поэтому давление на рубль через ОФЗ не будет столь катастрофичным”, — заключил Кочетков.

https://ria.ru/20220812/rubl-1809036638.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рубль, открытие инвестиции, андрей кочетков