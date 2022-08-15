https://ria.ru/20220815/rszo-1809579702.html

Перспективная российская РСЗО станет роботом, заявил разработчик

Перспективная российская РСЗО станет роботом, заявил разработчик - РИА Новости, 15.08.2022

Перспективная российская РСЗО станет роботом, заявил разработчик

Перспективная реактивная система залпового огня, создаваемая сегодня в России, сможет работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте, заявил в интервью... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T03:09

2022-08-15T03:09

2022-08-15T04:04

безопасность

технологии

вооруженные силы рф

новое оружие россии

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Перспективная реактивная система залпового огня, создаваемая сегодня в России, сможет работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика комплекта роботизации для данной РСЗО — ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов.В случае поступления на вооружение это будет первое роботизированное орудие такого типа в Вооруженных силах. При этом ранее также сообщалось о планах роботизировать другую, уже стоящую на вооружении РСЗО — "Торнадо-Г"."В данный момент мы разрабатываем комплект роботизации штатной БМП-3. Кроме того, мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины", — сказал Пименов.Собеседник агентства отметил, что "полная" роботизация такой машины нецелесообразна, поскольку в безэкипажном режиме ее технические характеристики неизбежно снижаются."Например, если она (машина) совершает марш к месту боевой работы, то какой смысл гнать ее в дистанционном режиме? Управление удаленным оператором, хоть и немного, но снижает характеристики движения транспортных средств. Сейчас мы работаем над возможностью дистанционного режима, который необходим прежде всего при прямом столкновении техники с противником", — пояснил он.

https://ria.ru/20220810/miet-1808081570.html

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, вооруженные силы рф