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Перспективная российская РСЗО станет роботом, заявил разработчик
Перспективная российская РСЗО станет роботом, заявил разработчик - РИА Новости, 15.08.2022
Перспективная российская РСЗО станет роботом, заявил разработчик
Перспективная реактивная система залпового огня, создаваемая сегодня в России, сможет работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте, заявил в интервью... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T03:09
2022-08-15T03:09
2022-08-15T04:04
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
новое оружие россии
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Перспективная реактивная система залпового огня, создаваемая сегодня в России, сможет работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика комплекта роботизации для данной РСЗО — ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов.В случае поступления на вооружение это будет первое роботизированное орудие такого типа в Вооруженных силах. При этом ранее также сообщалось о планах роботизировать другую, уже стоящую на вооружении РСЗО — "Торнадо-Г"."В данный момент мы разрабатываем комплект роботизации штатной БМП-3. Кроме того, мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины", — сказал Пименов.Собеседник агентства отметил, что "полная" роботизация такой машины нецелесообразна, поскольку в безэкипажном режиме ее технические характеристики неизбежно снижаются."Например, если она (машина) совершает марш к месту боевой работы, то какой смысл гнать ее в дистанционном режиме? Управление удаленным оператором, хоть и немного, но снижает характеристики движения транспортных средств. Сейчас мы работаем над возможностью дистанционного режима, который необходим прежде всего при прямом столкновении техники с противником", — пояснил он.
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РИА Новости
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф
Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ, Новое оружие России
03:09 15.08.2022 (обновлено: 04:04 15.08.2022)
Перспективная российская РСЗО станет роботом, заявил разработчик
Гендиректор ВНИИ "Сигнал" Пименов заявил, что перспективная российская РСЗО станет роботом
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Перспективная реактивная система залпового огня, создаваемая сегодня в России, сможет работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика комплекта роботизации для данной РСЗО — ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов.
В случае поступления на вооружение это будет первое роботизированное орудие такого типа в Вооруженных силах
. При этом ранее также сообщалось о планах роботизировать другую, уже стоящую на вооружении РСЗО — "Торнадо-Г".
"В данный момент мы разрабатываем комплект роботизации штатной БМП-3. Кроме того, мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины", — сказал Пименов.
Собеседник агентства отметил, что "полная" роботизация такой машины нецелесообразна, поскольку в безэкипажном режиме ее технические характеристики неизбежно снижаются.
"Например, если она (машина) совершает марш к месту боевой работы, то какой смысл гнать ее в дистанционном режиме? Управление удаленным оператором, хоть и немного, но снижает характеристики движения транспортных средств. Сейчас мы работаем над возможностью дистанционного режима, который необходим прежде всего при прямом столкновении техники с противником", — пояснил он.