https://ria.ru/20220815/rosneft-1809741766.html

Сызранский НПЗ перевел основные процессы на катализаторы "Роснефти"

Сызранский НПЗ перевел основные процессы на катализаторы "Роснефти" - РИА Новости, 15.08.2022

Сызранский НПЗ перевел основные процессы на катализаторы "Роснефти"

Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК "Роснефть") перевел технологические установки производства водорода, каталитического риформинга,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:24

2022-08-15T15:24

2022-08-15T15:24

россия

роснефть

экономика

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МОСКВА,15 авг – РИА Новости. Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК "Роснефть") перевел технологические установки производства водорода, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и гидроочистки вакуумного газойля на использование катализаторов производства "Роснефти", сообщает пресс-служба нефтяной компании.Данный проект разработан "Всероссийским научно-исследовательским институтом по нефтепереработке" (АО "ВНИИ НП"), также входящим в периметр "Роснефти".В рамках корпоративной программы по импортозамещению на 8 технологических установках завода импортные катализаторы и защитные слои заменены на катализаторы Ангарского завода катализаторов, Новокуйбышевского завода катализаторов и "РН-Кат".Как отмечает пресс-служба, "Роснефть" уделяет особое внимание разработке современных технических решений и внедрению инноваций во всех сферах деятельности для повышения конкурентоспособности. "Роснефть" - один из лидеров рынка производства катализаторов.Всего с начала года на Сызранском НПЗ загружено более 30 тонн катализаторов производства предприятий "Роснефти". Катализаторы компании не уступают лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам превосходят их, утверждает пресс-служба НК.Промышленные испытания катализатора гидроочистки вакуумного газойля производства ООО "РН-Кат" компания проводила именно на Сызранском НПЗ. Собственный катализатор гидроочистки вакуумного газойля продемонстрировал активность на уровне лучших мировых образцов. Низкая начальная температура эксплуатации обеспечила более продолжительный межрегенерационный цикл по сравнению с использовавшимися ранее импортными катализаторами.Как отметил вице-президент НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов, действующая программа инновационного развития компании направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов.Катализаторы защитного слоя позволяют удалять из сырья механические примеси и тяжелые металлы, благодаря чему возрастает срок службы катализаторов основных технологических процессов, обеспечивающих производство конечных продуктов с высокими экологическими характеристиками.

https://radiosputnik.ria.ru/20220629/rosneft-1799064771.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, роснефть, экономика