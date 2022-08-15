https://ria.ru/20220815/rosneft-1809741766.html
Сызранский НПЗ перевел основные процессы на катализаторы "Роснефти"
Сызранский НПЗ перевел основные процессы на катализаторы "Роснефти" - РИА Новости, 15.08.2022
Сызранский НПЗ перевел основные процессы на катализаторы "Роснефти"
Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК "Роснефть") перевел технологические установки производства водорода, каталитического риформинга,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:24
2022-08-15T15:24
2022-08-15T15:24
россия
роснефть
экономика
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МОСКВА,15 авг – РИА Новости. Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК "Роснефть") перевел технологические установки производства водорода, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и гидроочистки вакуумного газойля на использование катализаторов производства "Роснефти", сообщает пресс-служба нефтяной компании.Данный проект разработан "Всероссийским научно-исследовательским институтом по нефтепереработке" (АО "ВНИИ НП"), также входящим в периметр "Роснефти".В рамках корпоративной программы по импортозамещению на 8 технологических установках завода импортные катализаторы и защитные слои заменены на катализаторы Ангарского завода катализаторов, Новокуйбышевского завода катализаторов и "РН-Кат".Как отмечает пресс-служба, "Роснефть" уделяет особое внимание разработке современных технических решений и внедрению инноваций во всех сферах деятельности для повышения конкурентоспособности. "Роснефть" - один из лидеров рынка производства катализаторов.Всего с начала года на Сызранском НПЗ загружено более 30 тонн катализаторов производства предприятий "Роснефти". Катализаторы компании не уступают лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам превосходят их, утверждает пресс-служба НК.Промышленные испытания катализатора гидроочистки вакуумного газойля производства ООО "РН-Кат" компания проводила именно на Сызранском НПЗ. Собственный катализатор гидроочистки вакуумного газойля продемонстрировал активность на уровне лучших мировых образцов. Низкая начальная температура эксплуатации обеспечила более продолжительный межрегенерационный цикл по сравнению с использовавшимися ранее импортными катализаторами.Как отметил вице-президент НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов, действующая программа инновационного развития компании направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов.Катализаторы защитного слоя позволяют удалять из сырья механические примеси и тяжелые металлы, благодаря чему возрастает срок службы катализаторов основных технологических процессов, обеспечивающих производство конечных продуктов с высокими экологическими характеристиками.
https://radiosputnik.ria.ru/20220629/rosneft-1799064771.html
https://ria.ru/20220614/avtozapravka-1795242749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роснефть, экономика
Россия, Роснефть, Экономика
МОСКВА,15 авг – РИА Новости. Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК "Роснефть") перевел технологические установки производства водорода, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и гидроочистки вакуумного газойля на использование катализаторов производства "Роснефти", сообщает пресс-служба нефтяной компании.
Данный проект разработан "Всероссийским научно-исследовательским институтом по нефтепереработке" (АО "ВНИИ НП"), также входящим в периметр "Роснефти
".
В рамках корпоративной программы по импортозамещению на 8 технологических установках завода импортные катализаторы и защитные слои заменены на катализаторы Ангарского завода катализаторов, Новокуйбышевского завода катализаторов и "РН-Кат".
Как отмечает пресс-служба, "Роснефть" уделяет особое внимание разработке современных технических решений и внедрению инноваций во всех сферах деятельности для повышения конкурентоспособности. "Роснефть" - один из лидеров рынка производства катализаторов.
Всего с начала года на Сызранском НПЗ загружено более 30 тонн катализаторов производства предприятий "Роснефти". Катализаторы компании не уступают лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам превосходят их, утверждает пресс-служба НК.
Промышленные испытания катализатора гидроочистки вакуумного газойля производства ООО "РН-Кат" компания проводила именно на Сызранском НПЗ. Собственный катализатор гидроочистки вакуумного газойля продемонстрировал активность на уровне лучших мировых образцов. Низкая начальная температура эксплуатации обеспечила более продолжительный межрегенерационный цикл по сравнению с использовавшимися ранее импортными катализаторами.
Как отметил вице-президент НК "Роснефть" по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов, действующая программа инновационного развития компании направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов.
"Одной из главных наших задач является переход заводов на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции. Это стратегический вопрос обеспечения технологической устойчивости работы не только "Роснефти", но и нефтеперерабатывающего сектора России
в целом" - уточнил Романов, слова которого приводит пресс-служба.
Катализаторы защитного слоя позволяют удалять из сырья механические примеси и тяжелые металлы, благодаря чему возрастает срок службы катализаторов основных технологических процессов, обеспечивающих производство конечных продуктов с высокими экологическими характеристиками.