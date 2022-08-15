https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html

РЭЦ: каждый шестой экспортер России подключился к платформе "Мой экспорт"

РЭЦ: каждый шестой экспортер России подключился к платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 15.08.2022

РЭЦ: каждый шестой экспортер России подключился к платформе "Мой экспорт"

Количество зарегистрированных пользователей цифровой платформы "Мой экспорт" превысило 10 тысяч с момента ее запуска в ноябре 2020 года, при этом количество... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:55

2022-08-15T16:55

2022-08-15T16:55

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757234823_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1b3aa56f8d5936f2e05f6db6d50ab18f.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Количество зарегистрированных пользователей цифровой платформы "Мой экспорт" превысило 10 тысяч с момента ее запуска в ноябре 2020 года, при этом количество компаний, занимающихся экспортной деятельностью, насчитывает около 60 тысяч, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Экосистема, предоставляющая экспортно ориентированному бизнесу онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам по принципу "одного окна", обеспечила высокую вовлеченность целевой аудитории в сравнении с аналогичными цифровыми платформами для юридических лиц", - сообщает РЭЦ.Там отмечают, что экспортерам доступен 31 сервис. Самые популярные из них - Господдержка участия в зарубежных выставках и ярмарках, Товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей, Получение сертификата свободной продажи, Подбор маркетплейсов и Господдержка на транспортировку промышленных товаров и товарных АПК.В декабре прошлого года на платформе "Мой экспорт" появился B2B-маркетплейс услуг "Профессионалы экспорта", где компании могут найти подрядчиков и решить свои задачи в сфере ВЭД."За полтора года "Мой экспорт" стал востребован среди наших компаний, торгующих за рубежом. Платформой уже пользуется каждый шестой экспортер России. И ее популярность, как и количество сервисов, продолжает расти. Когда "Мой экспорт" только запускался, компаниям были доступны четыре сервиса, сейчас же их количество увеличилось более чем в семь раз. И на достигнутом мы останавливаться не собираемся. Как и прежде, будем учитывать запросы экспортеров и внедрять новые бизнес- и государственные услуги", - заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Так, на платформе "Мой экспорт" заработает платежный сервис. Он позволит компаниям выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате, оплачивать услуги аккредитованных банков-партнеров и многое другое. Это позволит обеспечить бесшовность цифровых бизнес-процессов, которые предусматривают платежи за товары, работы или услуги. Согласно закону, который подписал президент РФ, платежный сервис должен быть доступен пользователям с 1 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20220815/rets-1809637489.html

https://ria.ru/20220809/sklyar-1808326990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экономика