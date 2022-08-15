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РЭЦ: регионы-лидеры рассказали о влиянии на экономику внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 15.08.2022
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РЭЦ: регионы-лидеры рассказали о влиянии на экономику внедрения РЭС 2.0
РЭЦ: регионы-лидеры рассказали о влиянии на экономику внедрения РЭС 2.0 - РИА Новости, 15.08.2022
РЭЦ: регионы-лидеры рассказали о влиянии на экономику внедрения РЭС 2.0
Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 помогает регионам развивать экономику, доказывать свою конкурентоспособность на внешних рынках и... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:35
2022-08-15T11:35
российский экспортный центр (рэц)
россия
экономика
павел малков
радий хабиров
александр бурков
омская область
рязанская область
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 помогает регионам развивать экономику, доказывать свою конкурентоспособность на внешних рынках и создавать максимально комфортные условия для бизнеса, об этом рассказали губернаторы регионов-лидеров рейтинга внедрения инструментов РЭС 2.0, который опубликовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Экспорт - это важная составляющая экономики региона, поэтому создание полноценной системы его поддержки – одна из главных для нас задач. Это даст нам рост доходов бюджета и укрепление позиций на международных рынках. Экспорт Омской области преимущественно носит несырьевой характер. На первом месте - продукция нефтехимического комплекса, на втором - агропродукция, на третьем - машиностроительная", - рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, чей регион в 2022 году занял первое место в списке субъектов, наиболее активно развивающих у себя инструменты поддержки экспортно ориентированных компаний.По его словам, применение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 поможет увеличить количество вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность предприятий и нарастить экспортные поставки. "Наша работа в этом направлении получила положительную оценку на федеральном уровне", - подчеркнул Бурков.Глава Башкирии Радий Хабиров также охарактеризовал республику как экспортно ориентированный регион, активно развивающий систему поддержки местных производителей, в том числе с помощью инструментов РЭС 2.0. Регион стал лидером рейтинга в Приволжском федеральном округе."В республике уже создана и реализуется программа поддержки внешнеэкономической деятельности, мы делаем ставку прежде всего на экспорт продукции машиностроения. Наши компании активно участвуют в международных выставках и бизнес миссиях, в том числе при поддержке РЭЦ. Синергия региональных и федеральных инструментов поддержки доказывает свою эффективность: по итогам 2021 года экспорт Башкирии вырос на 18%, и РЭС 2.0 уже оказывает заметное влияние на комплексное развитие системы поддержки экспорта в нашей республике", - заявил Хабиров."Результаты порадовали. Вхождение в топ-10 по России - это очень хорошая оценка. Во многом этого удалось достичь за счет использования Регионального экспортного стандарта. Он включает эффективные меры поддержки предприятий, поставляющих продукцию за рубеж. Упорядоченная система помогает компаниям на любом этапе работы: от выбора рынка до страхования больших объемов поставок. Работу по развитию экспорта обязательно будем продолжать", - подчеркнул врио губернатора Рязанской области Павел Малков.Глава Удмуртии Александр Бречалов в свою очередь заявил, что благодаря инструментам РЭС 2.0 и региональным мерам поддержки в республике создается целая экосистема для предпринимателей. "Наши экспортеры активно завоевывают новые рынки, потому что знают: и регион, и государство подставят им плечо на любом этапе и помогут разрешить любую жизненную ситуацию, которая может возникнуть на экспортном пути. Инструменты РЭС помогают систематизировать и стандартизировать процессы, так что нам остается только грамотно дополнять инструментарий продуктами, которые нужны именно удмуртским экспортерам", - отметил глава региона."Мы готовы делиться опытом с другими регионами, поэтому в недавно опубликованном РЭЦ сборнике лучших региональных практик по поддержке экспорта есть и кейс Удмуртии, в котором мы рассказываем, как создали и запустили отраслевой экспортный акселератор "Made in Udmurtia", - добавил Бречалов. Удмуртия уже не первый год входит число лучших регионов в рейтинге внедрения инструментов РЭС 2.0 в ПФО.
https://ria.ru/20220805/kompensatsiya-1807522351.html
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российский экспортный центр (рэц), россия, экономика, павел малков, радий хабиров, александр бурков, омская область, рязанская область
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Экономика, Павел Малков, Радий Хабиров, Александр Бурков, Омская область, Рязанская область
11:35 15.08.2022
 

РЭЦ: регионы-лидеры рассказали о влиянии на экономику внедрения РЭС 2.0

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Внедрение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 помогает регионам развивать экономику, доказывать свою конкурентоспособность на внешних рынках и создавать максимально комфортные условия для бизнеса, об этом рассказали губернаторы регионов-лидеров рейтинга внедрения инструментов РЭС 2.0, который опубликовал Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Экспорт - это важная составляющая экономики региона, поэтому создание полноценной системы его поддержки – одна из главных для нас задач. Это даст нам рост доходов бюджета и укрепление позиций на международных рынках. Экспорт Омской области преимущественно носит несырьевой характер. На первом месте - продукция нефтехимического комплекса, на втором - агропродукция, на третьем - машиностроительная", - рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, чей регион в 2022 году занял первое место в списке субъектов, наиболее активно развивающих у себя инструменты поддержки экспортно ориентированных компаний.
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По его словам, применение инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 поможет увеличить количество вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность предприятий и нарастить экспортные поставки. "Наша работа в этом направлении получила положительную оценку на федеральном уровне", - подчеркнул Бурков.
Глава Башкирии Радий Хабиров также охарактеризовал республику как экспортно ориентированный регион, активно развивающий систему поддержки местных производителей, в том числе с помощью инструментов РЭС 2.0. Регион стал лидером рейтинга в Приволжском федеральном округе.
"В республике уже создана и реализуется программа поддержки внешнеэкономической деятельности, мы делаем ставку прежде всего на экспорт продукции машиностроения. Наши компании активно участвуют в международных выставках и бизнес миссиях, в том числе при поддержке РЭЦ. Синергия региональных и федеральных инструментов поддержки доказывает свою эффективность: по итогам 2021 года экспорт Башкирии вырос на 18%, и РЭС 2.0 уже оказывает заметное влияние на комплексное развитие системы поддержки экспорта в нашей республике", - заявил Хабиров.
"Результаты порадовали. Вхождение в топ-10 по России - это очень хорошая оценка. Во многом этого удалось достичь за счет использования Регионального экспортного стандарта. Он включает эффективные меры поддержки предприятий, поставляющих продукцию за рубеж. Упорядоченная система помогает компаниям на любом этапе работы: от выбора рынка до страхования больших объемов поставок. Работу по развитию экспорта обязательно будем продолжать", - подчеркнул врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
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Глава Удмуртии Александр Бречалов в свою очередь заявил, что благодаря инструментам РЭС 2.0 и региональным мерам поддержки в республике создается целая экосистема для предпринимателей. "Наши экспортеры активно завоевывают новые рынки, потому что знают: и регион, и государство подставят им плечо на любом этапе и помогут разрешить любую жизненную ситуацию, которая может возникнуть на экспортном пути. Инструменты РЭС помогают систематизировать и стандартизировать процессы, так что нам остается только грамотно дополнять инструментарий продуктами, которые нужны именно удмуртским экспортерам", - отметил глава региона.
"Мы готовы делиться опытом с другими регионами, поэтому в недавно опубликованном РЭЦ сборнике лучших региональных практик по поддержке экспорта есть и кейс Удмуртии, в котором мы рассказываем, как создали и запустили отраслевой экспортный акселератор "Made in Udmurtia", - добавил Бречалов. Удмуртия уже не первый год входит число лучших регионов в рейтинге внедрения инструментов РЭС 2.0 в ПФО.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияЭкономикаПавел МалковРадий ХабировАлександр БурковОмская областьРязанская область
 
 
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