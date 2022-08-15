https://ria.ru/20220815/razvod-1809726305.html
Мэр Киева Кличко объявил о разводе с женой
Мэр Киева Кличко объявил о разводе с женой - РИА Новости, 15.08.2022
Мэр Киева Кличко объявил о разводе с женой
Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник сообщил, что развелся со своей женой Натальей, в браке пара состояла 26 лет. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:52
2022-08-15T14:52
2022-08-15T19:36
в мире
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник сообщил, что развелся со своей женой Натальей, в браке пара состояла 26 лет."Многие годы - разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", — приводит слова Кличко издание Babel.ua.Кличко отметил, что они с женой многие годы живут в разных странах. Отвечая на вопрос журналиста, свободно ли его сердце, мэр ответил словами из песни "Как тебя не любить, Киев мой!" (неофициальный гимн украинской столицы), добавив, что сердце уже занято Киевом.У пары трое детей. Старший сын Егор-Дениэл родился в 2000, в 2002 - дочь Елизавета-Виктория, сын Максим – в 2005 году. Сама Наталья, по словам Виталия Кличко, живет в Германии, дети учатся за границей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, виталий кличко, украина, киев
В мире, Виталий Кличко, Украина, Киев
14:52 15.08.2022 (обновлено: 19:36 15.08.2022)
Мэр Киева Кличко объявил о разводе с женой
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что развелся со своей женой Натальей