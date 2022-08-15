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"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки - РИА Новости, 15.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220815/razvedka-1809648113.html
"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки
"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки - РИА Новости, 15.08.2022
"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки
"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили РИА Новости в холдинге. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:00
2022-08-15T12:00
новое оружие россии
безопасность
форум "армия-2022"
россия
российская электроника
объединенная приборостроительная корпорация
патриот
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КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили РИА Новости в холдинге."Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема", - отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.Как уточнили в пресс-службе холдинга, новая станция "Росэлектроники" обеспечивает перехват радиосингналов на расстоянии до 2500 км.Станция определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени. Станция смонтирована на шасси автомобиля "Камаз-1340". Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.В составе "Росэлектроники" разработкой и производством станций ОПК-32Д2М занимается санкт-петербургский НИИ "Вектор".Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
https://ria.ru/20220815/burya-1809580678.html
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безопасность, форум "армия-2022", россия, российская электроника, объединенная приборостроительная корпорация, патриот
Новое оружие России, Безопасность, Форум "Армия-2022", Россия, Российская электроника, Объединенная приборостроительная корпорация, Патриот
12:00 15.08.2022
 
"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки

"Росэлектроника" показала станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 километров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПлощадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
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КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили РИА Новости в холдинге.
"Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема", - отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.
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Как уточнили в пресс-службе холдинга, новая станция "Росэлектроники" обеспечивает перехват радиосингналов на расстоянии до 2500 км.
Станция определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени. Станция смонтирована на шасси автомобиля "Камаз-1340". Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.
В составе "Росэлектроники" разработкой и производством станций ОПК-32Д2М занимается санкт-петербургский НИИ "Вектор".
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
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