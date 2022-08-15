https://ria.ru/20220815/razvedka-1809648113.html

"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки

"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки - РИА Новости, 15.08.2022

"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки

"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили РИА Новости в холдинге. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:00

2022-08-15T12:00

2022-08-15T12:00

новое оружие россии

безопасность

форум "армия-2022"

россия

российская электроника

объединенная приборостроительная корпорация

патриот

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КУБИНКА, 15 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" показала на "Армии-2022" новую станцию разведки с дальностью обнаружения в 2500 км, сообщили РИА Новости в холдинге."Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема", - отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющая организация холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко.Как уточнили в пресс-службе холдинга, новая станция "Росэлектроники" обеспечивает перехват радиосингналов на расстоянии до 2500 км.Станция определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени. Станция смонтирована на шасси автомобиля "Камаз-1340". Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.В составе "Росэлектроники" разработкой и производством станций ОПК-32Д2М занимается санкт-петербургский НИИ "Вектор".Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит 15-21 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

https://ria.ru/20220815/burya-1809580678.html

https://ria.ru/20220815/armiya-1809637333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

безопасность, форум "армия-2022", россия, российская электроника, объединенная приборостроительная корпорация, патриот