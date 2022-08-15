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ГБР Украины завершило расследование по делу экс-замсекретаря СНБО Сивковича - РИА Новости, 15.08.2022
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ГБР Украины завершило расследование по делу экс-замсекретаря СНБО Сивковича
ГБР Украины завершило расследование по делу экс-замсекретаря СНБО Сивковича - РИА Новости, 15.08.2022
ГБР Украины завершило расследование по делу экс-замсекретаря СНБО Сивковича
Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что завершено спецрасследование в отношении бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T14:37
2022-08-15T14:37
в мире
виктор янукович
петр порошенко
украина
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мвд украины
евросоюз
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что завершено спецрасследование в отношении бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича, работавшего при экс-президенте Викторе Януковиче, по подозрению в силовом разгоне студентов с площади Независимости в 2013 году.По информации бюро, Сивкович был "вдохновителем и организатором силового разгона студентов" с площади Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года, поскольку "уговорил" начальника главного управления МВД Украины издать соответствующий приказ сотрудникам милиции.Сивкович подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (части 3 статьи 27, статьи 340 и части 3 статьи 27, части 2). 2 статьи.365 УК Украины). 10 июня этого года Сивкович был объявлен в международный розыск.Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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в мире, виктор янукович, петр порошенко, украина, киев, мвд украины, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Виктор Янукович, Петр Порошенко, Украина, Киев, МВД Украины, Евросоюз, Верховная Рада Украины
14:37 15.08.2022
 
ГБР Украины завершило расследование по делу экс-замсекретаря СНБО Сивковича

ГБР Украины завершило спецрасследование по делу экс-замсекретаря СНБО Сивковича

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что завершено спецрасследование в отношении бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича, работавшего при экс-президенте Викторе Януковиче, по подозрению в силовом разгоне студентов с площади Независимости в 2013 году.
"Сотрудники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича по подозрению в незаконном препятствии проведению акций протеста во время революции "Достоинства", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По информации бюро, Сивкович был "вдохновителем и организатором силового разгона студентов" с площади Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года, поскольку "уговорил" начальника главного управления МВД Украины издать соответствующий приказ сотрудникам милиции.
Сивкович подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (части 3 статьи 27, статьи 340 и части 3 статьи 27, части 2). 2 статьи.365 УК Украины). 10 июня этого года Сивкович был объявлен в международный розыск.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости - ред.) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 14:05
ГБР Украины изучает хищения под видом конфискации российской собственности
 
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