https://ria.ru/20220815/raketa-1809647093.html
На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами
На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами - РИА Новости, 15.08.2022
На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами
Новую ракету комплекса ПВО "Панцирь" для борьбы с дронами и дистанционно управляемый боевой модуль системы охраны периметра "Прометей" впервые покажут на форуме РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:59
2022-08-15T11:59
2022-08-15T11:59
россия
технологии
цкб мт "рубин"
форум "армия-2022"
денис мантуров
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Новую ракету комплекса ПВО "Панцирь" для борьбы с дронами и дистанционно управляемый боевой модуль системы охраны периметра "Прометей" впервые покажут на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник вице-премьер Денис Мантуров."В частности, здесь представлены линейка перспективных роботизированных комплексов на основе искусственного интеллекта, а также беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними, в числе которых новая ракета для зенитного ракетного комплекса "Панцирь". Впервые экспонируется также дистанционно управляемый боевой модуль системы "Прометей" для охраны периметров особо важных объектов ", - сказал он на пленарном заседании форума.Также на форуме впервые покажут глубоководный необитаемый аппарат "Клавесин-2Р", отметил он – ранее об этом же РИА Новости рассказал представитель разработчика, ЦКБ МТ "Рубин".Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся сегодня, в понедельник, в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" и продлится по воскресенье. На форуме около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники.
https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809606435.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, технологии, цкб мт "рубин", форум "армия-2022", денис мантуров
Россия, Технологии, ЦКБ МТ "Рубин", Форум "Армия-2022", Денис Мантуров
На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами
Мантуров: на форуме "Армия-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами