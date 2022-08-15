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На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами - РИА Новости, 15.08.2022
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На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами
На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами - РИА Новости, 15.08.2022
На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами
Новую ракету комплекса ПВО "Панцирь" для борьбы с дронами и дистанционно управляемый боевой модуль системы охраны периметра "Прометей" впервые покажут на форуме РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:59
2022-08-15T11:59
россия
технологии
цкб мт "рубин"
форум "армия-2022"
денис мантуров
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Новую ракету комплекса ПВО "Панцирь" для борьбы с дронами и дистанционно управляемый боевой модуль системы охраны периметра "Прометей" впервые покажут на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник вице-премьер Денис Мантуров."В частности, здесь представлены линейка перспективных роботизированных комплексов на основе искусственного интеллекта, а также беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними, в числе которых новая ракета для зенитного ракетного комплекса "Панцирь". Впервые экспонируется также дистанционно управляемый боевой модуль системы "Прометей" для охраны периметров особо важных объектов ", - сказал он на пленарном заседании форума.Также на форуме впервые покажут глубоководный необитаемый аппарат "Клавесин-2Р", отметил он – ранее об этом же РИА Новости рассказал представитель разработчика, ЦКБ МТ "Рубин".Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся сегодня, в понедельник, в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" и продлится по воскресенье. На форуме около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники.
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россия, технологии, цкб мт "рубин", форум "армия-2022", денис мантуров
Россия, Технологии, ЦКБ МТ "Рубин", Форум "Армия-2022", Денис Мантуров
11:59 15.08.2022
 
На "Армии-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами

Мантуров: на форуме "Армия-2022" представят новую ракету "Панциря" для борьбы с дронами

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Новую ракету комплекса ПВО "Панцирь" для борьбы с дронами и дистанционно управляемый боевой модуль системы охраны периметра "Прометей" впервые покажут на форуме "Армия-2022", сообщил в понедельник вице-премьер Денис Мантуров.
"В частности, здесь представлены линейка перспективных роботизированных комплексов на основе искусственного интеллекта, а также беспилотных летательных аппаратов и средств борьбы с ними, в числе которых новая ракета для зенитного ракетного комплекса "Панцирь". Впервые экспонируется также дистанционно управляемый боевой модуль системы "Прометей" для охраны периметров особо важных объектов ", - сказал он на пленарном заседании форума.
Также на форуме впервые покажут глубоководный необитаемый аппарат "Клавесин-2Р", отметил он – ранее об этом же РИА Новости рассказал представитель разработчика, ЦКБ МТ "Рубин".
Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся сегодня, в понедельник, в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" и продлится по воскресенье. На форуме около 1,5 предприятий оборонно-промышленного комплекса России представят более 1000 новых образцов военной техники.
Прототип беспилотного военного грузовика Урал на форуме Армия-2022
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РоссияТехнологииЦКБ МТ "Рубин"Форум "Армия-2022"Денис Мантуров
 
 
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