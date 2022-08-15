https://ria.ru/20220815/putin-1809858423.html

Путин заявил, что попытки "отменить Россию" тщетны

Путин заявил, что попытки "отменить Россию" тщетны - РИА Новости, 15.08.2022

Путин заявил, что попытки "отменить Россию" тщетны

Попытки отменить русскую культуру и саму Россию тщетны, а те, кто думает иначе, не выучили уроков истории, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T21:26

2022-08-15T21:26

2022-08-15T23:06

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Попытки отменить русскую культуру и саму Россию тщетны, а те, кто думает иначе, не выучили уроков истории, заявил Владимир Путин.Он указал на то, что все гости и участники фестиваля — яркие, творческие личности, которых объединяет вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию и искреннее желание помогать людям."Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой", — подчеркнул президент.Он отметил, что в этом году в команде фестиваля есть и участники с освобожденных территорий — из Донецкой и Луганской Народных Республик."Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия ради достижения общих целей, а значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая, тысячелетняя история России. Знаю, что вы своими творческими достижениями, своими делами поддерживаете наших героев — солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе. Спасибо вам за это", — обратился Путин к молодежи.По его словам, любые сложности и испытания — это время новых возможностей и смелых людей. Президент также пожелал участникам найти на фестивале новых друзей и выразил надежду, что он станет важной ступенью на пути к дальнейшим успехам.

https://ria.ru/20220815/putin-1809732475.html

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"Все попытки отменить нашу культуру тщетны" – Путин обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ" Попытки отменить русскую культуру и саму Россию тщетны, а те, кто думает иначе, не выучили уроков истории, заявил президент РФ Владимир Путин. 2022-08-15T21:26 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, луганская народная республика, донбасс