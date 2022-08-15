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Путин заявил, что попытки "отменить Россию" тщетны - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин заявил, что попытки "отменить Россию" тщетны
Путин заявил, что попытки "отменить Россию" тщетны - РИА Новости, 15.08.2022
Путин заявил, что попытки "отменить Россию" тщетны
Попытки отменить русскую культуру и саму Россию тщетны, а те, кто думает иначе, не выучили уроков истории, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T21:26
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Попытки отменить русскую культуру и саму Россию тщетны, а те, кто думает иначе, не выучили уроков истории, заявил Владимир Путин.Он указал на то, что все гости и участники фестиваля — яркие, творческие личности, которых объединяет вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию и искреннее желание помогать людям."Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой", — подчеркнул президент.Он отметил, что в этом году в команде фестиваля есть и участники с освобожденных территорий — из Донецкой и Луганской Народных Республик."Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия ради достижения общих целей, а значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая, тысячелетняя история России. Знаю, что вы своими творческими достижениями, своими делами поддерживаете наших героев — солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе. Спасибо вам за это", — обратился Путин к молодежи.По его словам, любые сложности и испытания — это время новых возможностей и смелых людей. Президент также пожелал участникам найти на фестивале новых друзей и выразил надежду, что он станет важной ступенью на пути к дальнейшим успехам.
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"Все попытки отменить нашу культуру тщетны" – Путин обратился к участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
Попытки отменить русскую культуру и саму Россию тщетны, а те, кто думает иначе, не выучили уроков истории, заявил президент РФ Владимир Путин.
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в мире, россия, луганская народная республика, донбасс
В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Донбасс
21:26 15.08.2022 (обновлено: 23:06 15.08.2022)
 
Путин заявил, что попытки "отменить Россию" тщетны

Путин назвал попытки "отменить Россию" тщетными

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Попытки отменить русскую культуру и саму Россию тщетны, а те, кто думает иначе, не выучили уроков истории, заявил Владимир Путин.

"Историю делают люди. И сегодня это в том числе вы — молодые, умеющие мечтать и творить, работать и побеждать. Вам продолжать традиции культуры, обеспечивать преемственность поколений", — сказал Путин в своем обращении к участникам и гостям четвертого фестиваля "Таврида.АРТ", проходящего в Крыму в бухте Капсель.

Он указал на то, что все гости и участники фестиваля — яркие, творческие личности, которых объединяет вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию и искреннее желание помогать людям.
"Именно эти качества, качества национального характера делают наш народ непобедимым, а нашу тысячелетнюю культуру — великой", — подчеркнул президент.
Он отметил, что в этом году в команде фестиваля есть и участники с освобожденных территорий — из Донецкой и Луганской Народных Республик.
"Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия ради достижения общих целей, а значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая, тысячелетняя история России. Знаю, что вы своими творческими достижениями, своими делами поддерживаете наших героев — солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе. Спасибо вам за это", — обратился Путин к молодежи.
По его словам, любые сложности и испытания — это время новых возможностей и смелых людей. Президент также пожелал участникам найти на фестивале новых друзей и выразил надежду, что он станет важной ступенью на пути к дальнейшим успехам.
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