https://ria.ru/20220815/putin-1809735533.html
Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма
Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма - РИА Новости, 15.08.2022
Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:09
2022-08-15T15:09
2022-08-15T15:19
россия
владимир путин
форум "армия-2022"
вторая мировая война (1939-1945)
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии и расизма."Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма", - сказал он на форуме "Армия-2022".Он отметил, что проведение в рамках форума международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.
https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, форум "армия-2022", вторая мировая война (1939-1945)
Россия, Владимир Путин, Форум "Армия-2022", Вторая мировая война (1939-1945)
15:09 15.08.2022 (обновлено: 15:19 15.08.2022)
Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма
Путин заявил о необходимости жестко реагировать на проявления нацизма, русофобии и расизма