https://ria.ru/20220815/putin-1809735533.html

Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма

Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма - РИА Новости, 15.08.2022

Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:09

2022-08-15T15:09

2022-08-15T15:19

россия

владимир путин

форум "армия-2022"

вторая мировая война (1939-1945)

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии и расизма."Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма", - сказал он на форуме "Армия-2022".Он отметил, что проведение в рамках форума международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.

https://ria.ru/20220815/ucheniya-1809732832.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, форум "армия-2022", вторая мировая война (1939-1945)