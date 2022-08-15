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Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма
Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма - РИА Новости, 15.08.2022
Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:09
2022-08-15T15:19
россия
владимир путин
форум "армия-2022"
вторая мировая война (1939-1945)
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии и расизма."Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма", - сказал он на форуме "Армия-2022".Он отметил, что проведение в рамках форума международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.
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россия, владимир путин, форум "армия-2022", вторая мировая война (1939-1945)
Россия, Владимир Путин, Форум "Армия-2022", Вторая мировая война (1939-1945)
15:09 15.08.2022 (обновлено: 15:19 15.08.2022)
 
Путин призвал жестко пресекать проявления неонацизма и расизма

Путин заявил о необходимости жестко реагировать на проявления нацизма, русофобии и расизма

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии и расизма.
"Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма", - сказал он на форуме "Армия-2022".
Он отметил, что проведение в рамках форума международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15:05
Путин заявил о заинтересованности России в учениях с другими странами
 
РоссияВладимир ПутинФорум "Армия-2022"Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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