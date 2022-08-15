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Путин: вооружения, предлагаемые на экспорт, испытали в боевых действиях - РИА Новости, 15.08.2022
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Путин: вооружения, предлагаемые на экспорт, испытали в боевых действиях
Путин: вооружения, предлагаемые на экспорт, испытали в боевых действиях - РИА Новости, 15.08.2022
Путин: вооружения, предлагаемые на экспорт, испытали в боевых действиях
Почти все виды российского вооружения, предлагаемые на экспорт, не раз применялись в реальных боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:04
2022-08-15T15:17
форум "армия-2022"
безопасность
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Почти все виды российского вооружения, предлагаемые на экспорт, не раз применялись в реальных боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин."Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное - высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", - сказал Путин на открытии форума "Армия-2022".
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форум "армия-2022", безопасность
Форум "Армия-2022", Безопасность
15:04 15.08.2022 (обновлено: 15:17 15.08.2022)
 
Путин: вооружения, предлагаемые на экспорт, испытали в боевых действиях

Путин: отечественные вооружения, предлагаемые для экспорта, испытали в боевых действиях

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Почти все виды российского вооружения, предлагаемые на экспорт, не раз применялись в реальных боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин.
"Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное - высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", - сказал Путин на открытии форума "Армия-2022".
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
14:00
В форуме "Армия-2022" участвуют около 1,5 тысячи оборонных компаний
 
Форум "Армия-2022"Безопасность
 
 
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