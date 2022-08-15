https://ria.ru/20220815/putin-1809732570.html

Путин: вооружения, предлагаемые на экспорт, испытали в боевых действиях

Путин: вооружения, предлагаемые на экспорт, испытали в боевых действиях - РИА Новости, 15.08.2022

Путин: вооружения, предлагаемые на экспорт, испытали в боевых действиях

Почти все виды российского вооружения, предлагаемые на экспорт, не раз применялись в реальных боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:04

2022-08-15T15:04

2022-08-15T15:17

форум "армия-2022"

безопасность

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Почти все виды российского вооружения, предлагаемые на экспорт, не раз применялись в реальных боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин."Готовы предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и главное - высокую эффективность. Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях", - сказал Путин на открытии форума "Армия-2022".

https://ria.ru/20220815/armiya-1809700950.html

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форум "армия-2022", безопасность