https://ria.ru/20220815/putin-1809732475.html

Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном

Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном - РИА Новости, 15.08.2022

Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном

Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме "Армия-2022". РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:04

2022-08-15T15:04

2022-08-15T16:02

в мире

форум "армия-2022"

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме "Армия-2022".Президент подчеркнул, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга. "Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира", — добавил он.Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений, продолжил Путин.Он отметил, что во всем мире эти виды вооружений ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность и практически все они не раз применялись в реальных боевых действиях.По мнению президента, за счет развития военно-технического сотрудничества, объединения усилий и потенциалов Россия и ее партнеры смогут обеспечить надежную безопасность и стабильность и свою, и мира в целом.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном центре "Патриот". Около полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.

https://ria.ru/20220815/armiya-1809738945.html

https://ria.ru/20220815/putin-1809735533.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Государства, которые не прогибаются под гегемоном" – Путин о странах-союзниках Путин выступил на открытии форума "Армия-2022" 2022-08-15T15:04 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, форум "армия-2022"