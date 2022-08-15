https://ria.ru/20220815/putin-1809732475.html
Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном
Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном - РИА Новости, 15.08.2022
Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном
Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме "Армия-2022". РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:04
2022-08-15T15:04
2022-08-15T16:02
в мире
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме "Армия-2022".Президент подчеркнул, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга. "Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира", — добавил он.Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии и Африки и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений, продолжил Путин.Он отметил, что во всем мире эти виды вооружений ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность и практически все они не раз применялись в реальных боевых действиях.По мнению президента, за счет развития военно-технического сотрудничества, объединения усилий и потенциалов Россия и ее партнеры смогут обеспечить надежную безопасность и стабильность и свою, и мира в целом.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном центре "Патриот". Около полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.
https://ria.ru/20220815/armiya-1809738945.html
https://ria.ru/20220815/putin-1809735533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809747172_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_063a06aea9254ffd4648ea8693a8d177.jpg
"Государства, которые не прогибаются под гегемоном" – Путин о странах-союзниках
Путин выступил на открытии форума "Армия-2022"
2022-08-15T15:04
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, форум "армия-2022"
В мире, Форум "Армия-2022"
15:04 15.08.2022 (обновлено: 16:02 15.08.2022)
Путин: Россия ценит, что ее союзники не прогибаются перед гегемоном
Путин: Россия ценит, что ее союзники и единомышленники не прогибаются перед гегемоном
КУБИНКА (Московская область), 15 авг — РИА Новости. Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме "Армия-2022".
"Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются", — сказал он.
Президент подчеркнул, что эти государства выбирают суверенный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно решать вопросы глобальной и региональной безопасности на основе международного права, взаимной ответственности и учета интересов друг друга.
"Тем самым вносить свой вклад в защиту многополярного мира", — добавил он.
Россия
искренне дорожит исторически прочными, дружественными и доверительными связями с государствами Латинской Америки
, Азии
и Африки
и готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений, продолжил Путин.
Он отметил, что во всем мире эти виды вооружений ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и высокую эффективность и практически все они не раз применялись в реальных боевых действиях.
По мнению президента, за счет развития военно-технического сотрудничества, объединения усилий и потенциалов Россия и ее партнеры смогут обеспечить надежную безопасность и стабильность и свою, и мира в целом.
Международный военно-технический форум "Армия-2022"
проходит с 15 по 21 августа в подмосковном центре "Патриот". Около полутора тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса представят новейшие образцы военной техники.