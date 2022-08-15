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Пушков дал неутешительный прогноз для Германии - РИА Новости, 15.08.2022
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Пушков дал неутешительный прогноз для Германии
Пушков дал неутешительный прогноз для Германии - РИА Новости, 15.08.2022
Пушков дал неутешительный прогноз для Германии
Предстоящая зима станет важным тестом для экономики и промышленности Германии, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T08:53
2022-08-15T10:05
в мире
германия
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Предстоящая зима станет важным тестом для экономики и промышленности Германии, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос", — заявил он. Пушков добавил, что прогнозы немецких экспертов и предпринимателей в случае прекращения поставок газа из России очень мрачные, несмотря на официальные заявления властей Германии. Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень энергопотребления в стране не менее чем на 20 процентов, чтобы избежать дефицита газа к декабрю. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.
https://ria.ru/20220814/proval-1809447710.html
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в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
08:53 15.08.2022 (обновлено: 10:05 15.08.2022)
 
Пушков дал неутешительный прогноз для Германии

Сенатор Пушков усомнился в способности Германии пережить зиму без газа

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Предстоящая зима станет важным тестом для экономики и промышленности Германии, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос", — заявил он.
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Пушков добавил, что прогнозы немецких экспертов и предпринимателей в случае прекращения поставок газа из России очень мрачные, несмотря на официальные заявления властей Германии.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень энергопотребления в стране не менее чем на 20 процентов, чтобы избежать дефицита газа к декабрю.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.
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