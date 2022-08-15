https://ria.ru/20220815/pushkov-1809594102.html

Пушков дал неутешительный прогноз для Германии

Пушков дал неутешительный прогноз для Германии - РИА Новости, 15.08.2022

Пушков дал неутешительный прогноз для Германии

Предстоящая зима станет важным тестом для экономики и промышленности Германии, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:53

2022-08-15T08:53

2022-08-15T10:05

в мире

германия

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Предстоящая зима станет важным тестом для экономики и промышленности Германии, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос", — заявил он. Пушков добавил, что прогнозы немецких экспертов и предпринимателей в случае прекращения поставок газа из России очень мрачные, несмотря на официальные заявления властей Германии. Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень энергопотребления в стране не менее чем на 20 процентов, чтобы избежать дефицита газа к декабрю. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и скачком инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики ЕС.

https://ria.ru/20220814/proval-1809447710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, россия