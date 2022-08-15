08:53 15.08.2022 (обновлено: 10:05 15.08.2022)
Пушков дал неутешительный прогноз для Германии
Сенатор Пушков усомнился в способности Германии пережить зиму без газа
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Предстоящая зима станет важным тестом для экономики и промышленности Германии, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Власти Германии утверждают, что страна сможет пережить зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. Так ли это, покажет только зима. И насколько пережить — тоже вопрос", — заявил он.
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Пушков добавил, что прогнозы немецких экспертов и предпринимателей в случае прекращения поставок газа из России очень мрачные, несмотря на официальные заявления властей Германии.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень энергопотребления в стране не менее чем на 20 процентов, чтобы избежать дефицита газа к декабрю.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали главу федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера после заявления о необходимости сократить уровень энергопотребления в стране не менее чем на 20 процентов, чтобы избежать дефицита газа к декабрю.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.