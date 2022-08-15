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Глава германской Левой партии предрек протесты из-за цен на топливо
Глава германской Левой партии предрек протесты из-за цен на топливо - РИА Новости, 15.08.2022
Глава германской Левой партии предрек протесты из-за цен на топливо
Германию осенью захватят протесты из-за цен на энергоносители и инфляции в целом, активистам из различных общественных и экологических объединений следует... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:06
2022-08-15T17:06
2022-08-15T17:06
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Германию осенью захватят протесты из-за цен на энергоносители и инфляции в целом, активистам из различных общественных и экологических объединений следует объединиться, чтобы оказать давление на федеральное правительство, считает глава германской Левой партии Мартин Ширдеван.Он указал, что призывы к протестам в сентябре также слышны в Австрии, Великобритании и во Франции. "Повсюду в Европе будут протестные движения из-за цен на энергоносители, из-за инфляции в целом и из-за ошибочной политики, которую пытаются вести правительства в этих странах, чтобы справиться с кризисом. И это будет происходить также в Германии", - пояснил глава партии.По его словам, именно поэтому Левая партия предлагает общественным объединениям, активистам и климатическим движениям, а также представителям профсоюзов объединить усилия. "С тем, чтобы оказать давление на корпорации, чтобы затем это давление было перенаправлено на федеральное правительство - с целью корректировки неверной антикризисной политики как в отношении социальных вопросов, так и в отношении экологических тем", - уточнил представитель левых.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, жкх, австрия, великобритания, франция
В мире, ЖКХ, Австрия, Великобритания, Франция
Глава германской Левой партии предрек протесты из-за цен на топливо
Лидер Левой партии Ширдеван уверен, что осенью ФРГ охватят протесты из-за цен на топливо
БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Германию осенью захватят протесты из-за цен на энергоносители и инфляции в целом, активистам из различных общественных и экологических объединений следует объединиться, чтобы оказать давление на федеральное правительство, считает глава германской Левой партии Мартин Ширдеван.
"Союз арендаторов (ФРГ) сообщает, что миллионы домашних хозяйств столкнулись с проблемами из-за оплаты отопления, особенно те, у кого низкий доход. И в этой связи, конечно, в Германии будут протесты", - сказал Ширдеван на пресс-конференции в понедельник.
Он указал, что призывы к протестам в сентябре также слышны в Австрии
, Великобритании
и во Франции
. "Повсюду в Европе
будут протестные движения из-за цен на энергоносители, из-за инфляции в целом и из-за ошибочной политики, которую пытаются вести правительства в этих странах, чтобы справиться с кризисом. И это будет происходить также в Германии", - пояснил глава партии.
По его словам, именно поэтому Левая партия предлагает общественным объединениям, активистам и климатическим движениям, а также представителям профсоюзов объединить усилия. "С тем, чтобы оказать давление на корпорации, чтобы затем это давление было перенаправлено на федеральное правительство - с целью корректировки неверной антикризисной политики как в отношении социальных вопросов, так и в отношении экологических тем", - уточнил представитель левых.