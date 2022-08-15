https://ria.ru/20220815/protesty-1809782233.html

Глава германской Левой партии предрек протесты из-за цен на топливо

Глава германской Левой партии предрек протесты из-за цен на топливо - РИА Новости, 15.08.2022

Глава германской Левой партии предрек протесты из-за цен на топливо

Германию осенью захватят протесты из-за цен на энергоносители и инфляции в целом, активистам из различных общественных и экологических объединений следует... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:06

2022-08-15T17:06

2022-08-15T17:06

в мире

жкх

австрия

великобритания

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787728379_0:0:2873:1616_1920x0_80_0_0_ef035250e8c38696ebf1f9ef289a4b94.jpg

БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Германию осенью захватят протесты из-за цен на энергоносители и инфляции в целом, активистам из различных общественных и экологических объединений следует объединиться, чтобы оказать давление на федеральное правительство, считает глава германской Левой партии Мартин Ширдеван.Он указал, что призывы к протестам в сентябре также слышны в Австрии, Великобритании и во Франции. "Повсюду в Европе будут протестные движения из-за цен на энергоносители, из-за инфляции в целом и из-за ошибочной политики, которую пытаются вести правительства в этих странах, чтобы справиться с кризисом. И это будет происходить также в Германии", - пояснил глава партии.По его словам, именно поэтому Левая партия предлагает общественным объединениям, активистам и климатическим движениям, а также представителям профсоюзов объединить усилия. "С тем, чтобы оказать давление на корпорации, чтобы затем это давление было перенаправлено на федеральное правительство - с целью корректировки неверной антикризисной политики как в отношении социальных вопросов, так и в отношении экологических тем", - уточнил представитель левых.

https://ria.ru/20220815/pushkov-1809594102.html

австрия

великобритания

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, австрия, великобритания, франция