https://ria.ru/20220815/prokat-1809639989.html

Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ

Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ - РИА Новости, 15.08.2022

Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ

Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ, собрав 27,3 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T11:57

2022-08-15T11:57

2022-08-15T11:57

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ, собрав 27,3 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).Режиссером картины стал Скотт Манн. По сюжету, экстремалка Бекки после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Однако все же вместе с подругой они совершают последнее восхождение на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах покойного супруга. Это место оказывается западней, где царят холод и смерть. Девушкам придется вступить в борьбу со стихией, чтобы спастись.На втором месте в рейтинге фильм "Дитя тьмы: Первая жертва" со сборами 18,7 миллиона рублей в СНГ. Героиня фильма, сбежав из психиатрической больницы, направляется в Америку, выдавая себя за пропавшую дочь богатой семьи. При этом она сталкивается с неожиданным препятствием – приемной матерью, которая намерена бороться за жизнь своей семьи.Российский фильм "Легенды Орленка" занял третью позицию рейтинга со сборами 14,8 миллионов рублей. Пятеро друзей приезжают отдыхать во Всероссийский детский центр "Орленок" и оказываются в гуще древнейшего противостояния добра и зла. Ребята становятся частью одной из древних легенд. Друзьям нужно побороть все невзгоды и разгадать тайну семи легенд.На четвертом месте расположился мультфильм "Пес-самурай и город кошек" со сборами 14,8 миллиона рублей. По сюжету, смелый пес Хэнк мечтает стать самураем, но в городе кошек его не воспринимают всерьез. Однако когда армия пушистых ниндзя угрожает их городку, Хэнк с помощью учителя и верных друзей должен овладеть навыками великого воина. Только так он сможет победить могущественного врага.Замыкает пятерку американский фильм режиссера Дэвида Литча "Быстрее пули" – со сборами 11,4 миллиона рублей в СНГ (без России и Белоруссии). В нем рассказывается история о наемных убийцах всех мастей. Они оказываются в одном сверхскоростном экспрессе, следующем без остановок. У всех есть связанные, но противоречивые цели.

https://ria.ru/20220813/kino-1808901639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, кино и сериалы, россия, снг, белоруссия