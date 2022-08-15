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Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ - РИА Новости, 15.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220815/prokat-1809639989.html
Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ
Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ - РИА Новости, 15.08.2022
Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ
Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ, собрав 27,3 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T11:57
2022-08-15T11:57
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ, собрав 27,3 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).Режиссером картины стал Скотт Манн. По сюжету, экстремалка Бекки после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Однако все же вместе с подругой они совершают последнее восхождение на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах покойного супруга. Это место оказывается западней, где царят холод и смерть. Девушкам придется вступить в борьбу со стихией, чтобы спастись.На втором месте в рейтинге фильм "Дитя тьмы: Первая жертва" со сборами 18,7 миллиона рублей в СНГ. Героиня фильма, сбежав из психиатрической больницы, направляется в Америку, выдавая себя за пропавшую дочь богатой семьи. При этом она сталкивается с неожиданным препятствием – приемной матерью, которая намерена бороться за жизнь своей семьи.Российский фильм "Легенды Орленка" занял третью позицию рейтинга со сборами 14,8 миллионов рублей. Пятеро друзей приезжают отдыхать во Всероссийский детский центр "Орленок" и оказываются в гуще древнейшего противостояния добра и зла. Ребята становятся частью одной из древних легенд. Друзьям нужно побороть все невзгоды и разгадать тайну семи легенд.На четвертом месте расположился мультфильм "Пес-самурай и город кошек" со сборами 14,8 миллиона рублей. По сюжету, смелый пес Хэнк мечтает стать самураем, но в городе кошек его не воспринимают всерьез. Однако когда армия пушистых ниндзя угрожает их городку, Хэнк с помощью учителя и верных друзей должен овладеть навыками великого воина. Только так он сможет победить могущественного врага.Замыкает пятерку американский фильм режиссера Дэвида Литча "Быстрее пули" – со сборами 11,4 миллиона рублей в СНГ (без России и Белоруссии). В нем рассказывается история о наемных убийцах всех мастей. Они оказываются в одном сверхскоростном экспрессе, следующем без остановок. У всех есть связанные, но противоречивые цели.
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новости культуры, кино и сериалы, россия, снг, белоруссия
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Россия, СНГ, Белоруссия
11:57 15.08.2022
 
Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ

Собрав 27,3 миллиона рублей, фильм "Вышка" возглавил прокат за минувший уикенд в СНГ

© Capstone Studios, 2022Кадр из фильма "Вышка"
Кадр из фильма Вышка
© Capstone Studios, 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Фильм "Вышка" возглавил прокат в минувшие выходные в СНГ, собрав 27,3 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com (данные неофициальные и предварительные).
Режиссером картины стал Скотт Манн. По сюжету, экстремалка Бекки после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Однако все же вместе с подругой они совершают последнее восхождение на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах покойного супруга. Это место оказывается западней, где царят холод и смерть. Девушкам придется вступить в борьбу со стихией, чтобы спастись.
На втором месте в рейтинге фильм "Дитя тьмы: Первая жертва" со сборами 18,7 миллиона рублей в СНГ. Героиня фильма, сбежав из психиатрической больницы, направляется в Америку, выдавая себя за пропавшую дочь богатой семьи. При этом она сталкивается с неожиданным препятствием – приемной матерью, которая намерена бороться за жизнь своей семьи.
Российский фильм "Легенды Орленка" занял третью позицию рейтинга со сборами 14,8 миллионов рублей. Пятеро друзей приезжают отдыхать во Всероссийский детский центр "Орленок" и оказываются в гуще древнейшего противостояния добра и зла. Ребята становятся частью одной из древних легенд. Друзьям нужно побороть все невзгоды и разгадать тайну семи легенд.
На четвертом месте расположился мультфильм "Пес-самурай и город кошек" со сборами 14,8 миллиона рублей. По сюжету, смелый пес Хэнк мечтает стать самураем, но в городе кошек его не воспринимают всерьез. Однако когда армия пушистых ниндзя угрожает их городку, Хэнк с помощью учителя и верных друзей должен овладеть навыками великого воина. Только так он сможет победить могущественного врага.
Замыкает пятерку американский фильм режиссера Дэвида Литча "Быстрее пули" – со сборами 11,4 миллиона рублей в СНГ (без России и Белоруссии). В нем рассказывается история о наемных убийцах всех мастей. Они оказываются в одном сверхскоростном экспрессе, следующем без остановок. У всех есть связанные, но противоречивые цели.
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