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В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной - РИА Новости, 15.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220815/prigozhin-1809798290.html
В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной
В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной - РИА Новости, 15.08.2022
В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной
В соцсетях на фоне распространяемых в украинских СМИ слухов об обстреле добровольцев в Попасной (ЛНР) появились актуальные фото бизнесмена Евгения Пригожина,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:59
2022-08-15T19:07
специальная военная операция на украине
россия
в мире
лнр
луганская народная республика
украина
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В соцсетях на фоне распространяемых в украинских СМИ слухов об обстреле добровольцев в Попасной (ЛНР) появились актуальные фото бизнесмена Евгения Пригожина, сделанные в этом населенном пункте."Ищем с Пригожиным его тело", — иронично подписал предоставленные им снимки Герой России Андрей Богатов.На фото они с Пригожиным стоят на фоне полуразрушенного здания.Ранее в СМИ появилась информация о том, что с бизнесменом не могут связаться после обстрела штаба одного из добровольческих соединений в Попасной.
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россия, в мире, лнр, луганская народная республика, украина, евгений пригожин, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, ЛНР, Луганская Народная Республика, Украина, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
17:59 15.08.2022 (обновлено: 19:07 15.08.2022)
 
В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной

В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле добровольцев в Попасной

© Фото из соцсетейАндрей Богатов и Евгений Пригожин
Андрей Богатов и Евгений Пригожин
© Фото из соцсетей
Андрей Богатов и Евгений Пригожин
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В соцсетях на фоне распространяемых в украинских СМИ слухов об обстреле добровольцев в Попасной (ЛНР) появились актуальные фото бизнесмена Евгения Пригожина, сделанные в этом населенном пункте.
"Ищем с Пригожиным его тело", — иронично подписал предоставленные им снимки Герой России Андрей Богатов.
На фото они с Пригожиным стоят на фоне полуразрушенного здания.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что с бизнесменом не могут связаться после обстрела штаба одного из добровольческих соединений в Попасной.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
 
 
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