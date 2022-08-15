https://ria.ru/20220815/prigozhin-1809798290.html
В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной
В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной - РИА Новости, 15.08.2022
В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной
В соцсетях на фоне распространяемых в украинских СМИ слухов об обстреле добровольцев в Попасной (ЛНР) появились актуальные фото бизнесмена Евгения Пригожина,... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:59
2022-08-15T17:59
2022-08-15T19:07
специальная военная операция на украине
россия
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луганская народная республика
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евгений пригожин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В соцсетях на фоне распространяемых в украинских СМИ слухов об обстреле добровольцев в Попасной (ЛНР) появились актуальные фото бизнесмена Евгения Пригожина, сделанные в этом населенном пункте."Ищем с Пригожиным его тело", — иронично подписал предоставленные им снимки Герой России Андрей Богатов.На фото они с Пригожиным стоят на фоне полуразрушенного здания.Ранее в СМИ появилась информация о том, что с бизнесменом не могут связаться после обстрела штаба одного из добровольческих соединений в Попасной.
https://ria.ru/20220728/prigozhin-1805733993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, ЛНР, Луганская Народная Республика, Украина, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
17:59 15.08.2022 (обновлено: 19:07 15.08.2022)
В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной
В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле добровольцев в Попасной