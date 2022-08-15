https://ria.ru/20220815/prigozhin-1809798290.html

В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной

В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной - РИА Новости, 15.08.2022

В соцсетях появились фото с Пригожиным после слухов об обстреле в Попасной

В соцсетях на фоне распространяемых в украинских СМИ слухов об обстреле добровольцев в Попасной (ЛНР) появились актуальные фото бизнесмена Евгения Пригожина,... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T17:59

2022-08-15T17:59

2022-08-15T19:07

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В соцсетях на фоне распространяемых в украинских СМИ слухов об обстреле добровольцев в Попасной (ЛНР) появились актуальные фото бизнесмена Евгения Пригожина, сделанные в этом населенном пункте."Ищем с Пригожиным его тело", — иронично подписал предоставленные им снимки Герой России Андрей Богатов.На фото они с Пригожиным стоят на фоне полуразрушенного здания.Ранее в СМИ появилась информация о том, что с бизнесменом не могут связаться после обстрела штаба одного из добровольческих соединений в Попасной.

https://ria.ru/20220728/prigozhin-1805733993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, лнр, луганская народная республика, украина, евгений пригожин, чвк "вагнер"