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Жителю Архангельска дали шесть лет колонии за попытку ограбить банк
Жителю Архангельска дали шесть лет колонии за попытку ограбить банк - РИА Новости, 15.08.2022
Жителю Архангельска дали шесть лет колонии за попытку ограбить банк
Суд в Архангельске приговорил к 6 годам колонии жителя города Каргополя, который в нетрезвом виде с муляжом взрывного устройства попытался ограбить банк, требуя РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T17:50
2022-08-15T17:50
2022-08-15T17:50
происшествия
архангельск
каргополь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Суд в Архангельске приговорил к 6 годам колонии жителя города Каргополя, который в нетрезвом виде с муляжом взрывного устройства попытался ограбить банк, требуя 20 миллионов рублей, сообщает прокуратура Архангельской области.Как информирует надзорное ведомство, индивидуальный предприниматель из Каргополя решил улучшить свое материальное положение, напав на банк, для чего заранее купил через интернет муляж взрывного устройства.В марте 2022 года мужчина привел свой план в исполнение: употребив алкоголь, он зашел в кассу одного из банковских офисов в Архангельске, где передал кассиру записку с требованием 20 миллионов рублей под угрозой устроить взрыв."Воспринимая угрозу взрыва реально, кассир вызвал руководителя банковского подразделения, который в целях эвакуации посетителей и сотрудников нажал кнопку противопожарной сигнализации. Услышав соответствующий сигнал, опасаясь задержания, осужденный скрылся, однако 21 марта… был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.Житель Каргополя, который ранее не был судим, признан виновным по статье "разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере". Он получил наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, заключают в региональной прокуратуре.
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происшествия, архангельск, каргополь
Происшествия, Архангельск, Каргополь
Жителю Архангельска дали шесть лет колонии за попытку ограбить банк
Суд Архангельска приговорил мужчину к шести годам колонии за попытку ограбить банк