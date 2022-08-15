https://ria.ru/20220815/prigovor-1809730760.html

В Мьянме экс-госсоветника приговорили к еще шести годам тюрьмы

В Мьянме экс-госсоветника приговорили к еще шести годам тюрьмы - РИА Новости, 15.08.2022

В Мьянме экс-госсоветника приговорили к еще шести годам тюрьмы

Бывший госсоветник и фактический премьер-министр Мьянмы, Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи, ранее приговоренная судом столицы Мьянмы Нейпьидо к 11 годам тюрьмы РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:00

2022-08-15T15:00

2022-08-15T15:26

в мире

аун сан су чжи

мьянма

нейпьидо

янгон (город)

национальная лига за демократию (нлд)

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БАНГКОК, 15 авг – РИА Новости. Бывший госсоветник и фактический премьер-министр Мьянмы, Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи, ранее приговоренная судом столицы Мьянмы Нейпьидо к 11 годам тюрьмы по обвинениям, связанным с коррупцией, приговорена к еще 6 годам заключения в деле о предполагаемых злоупотреблениях в фонде, которым она руководила. Об этом сообщает в понедельник мьянманский оппозиционный новостной портал "Иравади".Экс-госсоветнику предъявляли обвинения по 4 эпизодам коррупционных действий в связи с долгосрочной арендой земли благотворительным фондом имени До Кхин Чжи, ее матери и супруги национального героя, "отца независимости" страны и основателя вооруженных сил Мьянмы генерала Аун Сана, говорится в сообщении. Аун Сан Су Чжи, дочь генерала Аун Сана и До Кхин Чжи, является председателем фонда.По версии обвинения, фонд получал землю под свои проекты в Нейпьидо и под головной офис в крупнейшем городе страны Янгоне на условиях долгосрочной аренды, стоимость которой была значительно ниже рыночной благодаря решениям местных властей. К суду вместе с Аун Сан Су Чжи привлечены бывшие высокопоставленные выборные и назначенные чиновники администрации городов Нейпьидо и Янгон, сообщает портал.Объявив, что по каждому из 4 эпизодов уголовный кодекс Мьянмы предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком до 3 лет, суд постановил приговорить Аун Сан Су Чжи к 3 годам тюрьмы в первых двух эпизодах и к еще 3 годам тюрьмы в третьем и четвертом эпизодах, итого к 6 годам тюрьмы за 4 эпизода, говорится в сообщении. Проходящие по тому же делу работники администраций Нейпьидо и Янгона получили аналогичные приговоры, сообщает портал.Также издание сообщает со ссылкой на источник в центральной тюрьме города Нейпьидо, что Аун Сан Су Чжи в настоящее время содержится в отдельном здании на территории тюрьмы.В отношении бывшего госсоветника и лидера бывшей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) в производстве находятся еще несколько дел, возбужденных после смещения ее правительства военными в феврале 2021 года, в том числе дело о нарушении Закона о государственной тайне.Мьянманские военные пришли к власти 1 февраля 2021 года, использовав конституционный механизм передачи властных полномочий в чрезвычайной ситуации. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в ноябре 2020 года.Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали в первый же день после перехода власти гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов.Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы.Страны Запада, в первую очередь США и Великобритания, не признают легитимности военного правительства Мьянмы и требуют скорейшего возвращения страны к гражданскому правлению. Против Мьянмы действуют западные экономические санкции.

https://ria.ru/20220803/myanma-1807025556.html

https://ria.ru/20220725/kazn-1804695122.html

https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807207916.html

мьянма

нейпьидо

янгон (город)

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в мире, аун сан су чжи, мьянма, нейпьидо, янгон (город), национальная лига за демократию (нлд)