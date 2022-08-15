https://ria.ru/20220815/preparat-1809652253.html

Препарат "МИР 19" может стать доступен для применения в конце августа

Препарат "МИР 19" может стать доступен для применения в конце августа - РИА Новости, 15.08.2022

Препарат "МИР 19" может стать доступен для применения в конце августа

Клинические исследования препарата против коронавируса "МИР 19" для амбулаторного применения завершились, в конце августа препарат может выйти на рынок, заявила РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T12:11

2022-08-15T12:11

2022-08-15T12:18

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Клинические исследования препарата против коронавируса "МИР 19" для амбулаторного применения завершились, в конце августа препарат может выйти на рынок, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова."Они уже закончились. Мы сейчас вносим отчет для расширения показаний к применению. В настоящее время эта работа идет, это позволяет надеяться, что в конце августа выйдет на рынок", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос о том, как идут исследования препарата "МИР 19" для амбулаторного применения.Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Пока препарат применяется только в условиях стационара.

https://ria.ru/20220401/vaktsina-1781373225.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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