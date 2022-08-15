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Препарат "МИР 19" может стать доступен для применения в конце августа - РИА Новости, 15.08.2022
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Препарат "МИР 19" может стать доступен для применения в конце августа
Препарат "МИР 19" может стать доступен для применения в конце августа - РИА Новости, 15.08.2022
Препарат "МИР 19" может стать доступен для применения в конце августа
Клинические исследования препарата против коронавируса "МИР 19" для амбулаторного применения завершились, в конце августа препарат может выйти на рынок, заявила РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:11
2022-08-15T12:18
россия
общество
здоровье - общество
вероника скворцова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Клинические исследования препарата против коронавируса "МИР 19" для амбулаторного применения завершились, в конце августа препарат может выйти на рынок, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова."Они уже закончились. Мы сейчас вносим отчет для расширения показаний к применению. В настоящее время эта работа идет, это позволяет надеяться, что в конце августа выйдет на рынок", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос о том, как идут исследования препарата "МИР 19" для амбулаторного применения.Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Пока препарат применяется только в условиях стационара.
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россия, общество, здоровье - общество, вероника скворцова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Вероника Скворцова, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
12:11 15.08.2022 (обновлено: 12:18 15.08.2022)
 
Препарат "МИР 19" может стать доступен для применения в конце августа

Скворцова: препарат для лечения COVID-19 "МИР 19" может выйти на рынок в конце августа

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкПрепарат для лечения COVID-19 "МИР 19
Препарат для лечения COVID-19 МИР 19 - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Клинические исследования препарата против коронавируса "МИР 19" для амбулаторного применения завершились, в конце августа препарат может выйти на рынок, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Они уже закончились. Мы сейчас вносим отчет для расширения показаний к применению. В настоящее время эта работа идет, это позволяет надеяться, что в конце августа выйдет на рынок", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на вопрос о том, как идут исследования препарата "МИР 19" для амбулаторного применения.
Препарат "МИР 19" эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая "дельту", "омикрон" и другие штаммы. Он вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров. Пока препарат применяется только в условиях стационара.
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