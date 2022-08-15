22:38 15.08.2022 (обновлено: 23:33 15.08.2022)
Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2"
Обозреватель Spiegel Блом призвал правительство Германии запустить "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал немецкое правительство запустить "Северный поток — 2", так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот — его запуск, по мнению Блома, "расстроит планы Путина".
"Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока — 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так", — рассуждает автор статьи.
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По его словам, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри страны и не допустит зависимости энергетического комплекса Германии от одного трубопровода.
Ранее представители нескольких политических партий ФРГ на страницах газеты Süddeutsche Zeitung выступили также за запуск "Северного потока — 2", чтобы избежать мрачных последствий для немецкой экономики, вплоть до массовых протестов.
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Канцлер Германии Олаф Шольц, наоборот, исключил возможность введения в строй нового российского трубопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, о чем заявил официальный представитель бундестага Штеффен Хебештрайт.
Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.