https://ria.ru/20220815/potok-1809866707.html

Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2"

Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 15.08.2022

Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2"

Немецкий журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал немецкое правительство запустить "Северный поток — 2", так как отказ от российского... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T22:38

2022-08-15T22:38

2022-08-15T23:33

северный поток — 2

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал немецкое правительство запустить "Северный поток — 2", так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот — его запуск, по мнению Блома, "расстроит планы Путина"."Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока — 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так", — рассуждает автор статьи.По его словам, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри страны и не допустит зависимости энергетического комплекса Германии от одного трубопровода.Ранее представители нескольких политических партий ФРГ на страницах газеты Süddeutsche Zeitung выступили также за запуск "Северного потока — 2", чтобы избежать мрачных последствий для немецкой экономики, вплоть до массовых протестов.Канцлер Германии Олаф Шольц, наоборот, исключил возможность введения в строй нового российского трубопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, о чем заявил официальный представитель бундестага Штеффен Хебештрайт.Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220812/kantsler-1809020650.html

https://ria.ru/20220811/evropa-1808756740.html

https://ria.ru/20220804/evrosoyuz-1807051230.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

северный поток — 2, германия, россия, экономика, в мире