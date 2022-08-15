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Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 15.08.2022
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Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2"
Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 15.08.2022
Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2"
Немецкий журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал немецкое правительство запустить "Северный поток — 2", так как отказ от российского... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T22:38
2022-08-15T23:33
северный поток — 2
германия
россия
экономика
в мире
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал немецкое правительство запустить "Северный поток — 2", так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот — его запуск, по мнению Блома, "расстроит планы Путина"."Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока — 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так", — рассуждает автор статьи.По его словам, открытие второго канала поставки газа снизит социальное давление внутри страны и не допустит зависимости энергетического комплекса Германии от одного трубопровода.Ранее представители нескольких политических партий ФРГ на страницах газеты Süddeutsche Zeitung выступили также за запуск "Северного потока — 2", чтобы избежать мрачных последствий для немецкой экономики, вплоть до массовых протестов.Канцлер Германии Олаф Шольц, наоборот, исключил возможность введения в строй нового российского трубопровода даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы, о чем заявил официальный представитель бундестага Штеффен Хебештрайт.Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220812/kantsler-1809020650.html
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северный поток — 2, германия, россия, экономика, в мире
Северный поток — 2, Германия, Россия, Экономика, В мире
22:38 15.08.2022 (обновлено: 23:33 15.08.2022)
 
Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2"

Обозреватель Spiegel Блом призвал правительство Германии запустить "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток — 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Немецкий журналист Николаус Блом в статье для газеты Der Spiegel призвал немецкое правительство запустить "Северный поток — 2", так как отказ от российского трубопровода не играет на руку Берлину, наоборот — его запуск, по мнению Блома, "расстроит планы Путина".
"Наша цель — перестать покупать российский газ. Германия не приблизится к ее выполнению, если один трубопровод будет закрыт, но в то же время мы будем просить доставлять больше топлива по другой трубе. Если бы отказ от "Северного потока — 2" ускорил полное прекращение импорта российского сырья. Но это не так", — рассуждает автор статьи.
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Ранее представители нескольких политических партий ФРГ на страницах газеты Süddeutsche Zeitung выступили также за запуск "Северного потока — 2", чтобы избежать мрачных последствий для немецкой экономики, вплоть до массовых протестов.
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Евросоюз стремится диверсифицировать импорт энергоресурсов и снижать зависимость от России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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