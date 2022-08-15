Из Пятигорска в ЛНР отправили книги и школьную форму
Власти Пятигорска: город отправил в Антрацитовский район ЛНР книги и школьную форму
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных
Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Книги, школьную форму и музыкальное оборудование отправили из Пятигорска в Антрацитовский район Луганской Народной Республики, сообщает администрация города.
"В этот раз в двух грузовиках - книги, 4 тысячи комплектов школьной формы, мультимедийное оборудование для учреждений культуры. Завтра машины прибудут на подшефную Ставрополью территорию в Антрацитовском районе ЛНР", - говорится в сообщении.
По данным властей, Луганскую республику посетит делегация специалистов, которые контролируют работу подрядчиков по восстановлению социальных объектов.
"Сегодня мы отправляем на Луганщину книги, собранные пятигорскими школами и детсадами, школьную форму, предоставленную предпринимателем Ириной Васильевной Платаш, и музыкальное оборудование для трех клубов и детского сада. Одновременно в Луганскую республику едет с рабочим визитом делегация пятигорчан, в частности, чтобы проконтролировать работу своих подрядчиков по восстановлению социальных объектов. Везем и приглашения на День города Пятигорска. Будем рады видеть наших друзей на праздничных мероприятиях", - подчеркнул глава города Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.