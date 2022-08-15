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Из Пятигорска в ЛНР отправили книги и школьную форму - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Из Пятигорска в ЛНР отправили книги и школьную форму
Из Пятигорска в ЛНР отправили книги и школьную форму - РИА Новости, 15.08.2022
Из Пятигорска в ЛНР отправили книги и школьную форму
Книги, школьную форму и музыкальное оборудование отправили из Пятигорска в Антрацитовский район Луганской Народной Республики, сообщает администрация города. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:10
2022-08-15T16:10
специальная военная операция на украине
пятигорск
лнр
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Книги, школьную форму и музыкальное оборудование отправили из Пятигорска в Антрацитовский район Луганской Народной Республики, сообщает администрация города.По данным властей, Луганскую республику посетит делегация специалистов, которые контролируют работу подрядчиков по восстановлению социальных объектов."Сегодня мы отправляем на Луганщину книги, собранные пятигорскими школами и детсадами, школьную форму, предоставленную предпринимателем Ириной Васильевной Платаш, и музыкальное оборудование для трех клубов и детского сада. Одновременно в Луганскую республику едет с рабочим визитом делегация пятигорчан, в частности, чтобы проконтролировать работу своих подрядчиков по восстановлению социальных объектов. Везем и приглашения на День города Пятигорска. Будем рады видеть наших друзей на праздничных мероприятиях", - подчеркнул глава города Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.
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пятигорск, лнр, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Пятигорск, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:10 15.08.2022
 
Из Пятигорска в ЛНР отправили книги и школьную форму

Власти Пятигорска: город отправил в Антрацитовский район ЛНР книги и школьную форму

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Книги, школьную форму и музыкальное оборудование отправили из Пятигорска в Антрацитовский район Луганской Народной Республики, сообщает администрация города.
"В этот раз в двух грузовиках - книги, 4 тысячи комплектов школьной формы, мультимедийное оборудование для учреждений культуры. Завтра машины прибудут на подшефную Ставрополью территорию в Антрацитовском районе ЛНР", - говорится в сообщении.
По данным властей, Луганскую республику посетит делегация специалистов, которые контролируют работу подрядчиков по восстановлению социальных объектов.
"Сегодня мы отправляем на Луганщину книги, собранные пятигорскими школами и детсадами, школьную форму, предоставленную предпринимателем Ириной Васильевной Платаш, и музыкальное оборудование для трех клубов и детского сада. Одновременно в Луганскую республику едет с рабочим визитом делегация пятигорчан, в частности, чтобы проконтролировать работу своих подрядчиков по восстановлению социальных объектов. Везем и приглашения на День города Пятигорска. Будем рады видеть наших друзей на праздничных мероприятиях", - подчеркнул глава города Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.
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