https://ria.ru/20220815/pomosch-1809762563.html

Из Пятигорска в ЛНР отправили книги и школьную форму

Из Пятигорска в ЛНР отправили книги и школьную форму - РИА Новости, 15.08.2022

Из Пятигорска в ЛНР отправили книги и школьную форму

Книги, школьную форму и музыкальное оборудование отправили из Пятигорска в Антрацитовский район Луганской Народной Республики, сообщает администрация города. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:10

2022-08-15T16:10

2022-08-15T16:10

специальная военная операция на украине

пятигорск

лнр

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ПЯТИГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Книги, школьную форму и музыкальное оборудование отправили из Пятигорска в Антрацитовский район Луганской Народной Республики, сообщает администрация города.По данным властей, Луганскую республику посетит делегация специалистов, которые контролируют работу подрядчиков по восстановлению социальных объектов."Сегодня мы отправляем на Луганщину книги, собранные пятигорскими школами и детсадами, школьную форму, предоставленную предпринимателем Ириной Васильевной Платаш, и музыкальное оборудование для трех клубов и детского сада. Одновременно в Луганскую республику едет с рабочим визитом делегация пятигорчан, в частности, чтобы проконтролировать работу своих подрядчиков по восстановлению социальных объектов. Везем и приглашения на День города Пятигорска. Будем рады видеть наших друзей на праздничных мероприятиях", - подчеркнул глава города Дмитрий Ворошилов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пятигорск

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

пятигорск, лнр, ситуация в днр и лнр