Новая Зеландия направит в Британию 120 военных для помощи в обучении ВСУ
Минобороны: Новая Зеландия направит в Великобританию 120 военных для помощи в обучении ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новая Зеландия направит в Великобританию 120 военнослужащих для оказания помощи в обучении украинских военных, говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны страны.
"Для оказания помощи в обучении украинских военных 120 военнослужащих новозеландских вооруженных сил будут направлены в Великобританию на период до 30 ноября", - говорится в заявлении.
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Сообщается, что всего около 140 новозеландских представителей вооруженных сил будут размещены по всей Европе в рамках операции "Тике", направленной на содействие международным усилиям по оказанию помощи Украине. Помимо 120 военнослужащих страна также направит 12 аналитиков разведки, четыре специалиста по материально-техническому обеспечению и три офицера связи.
Отмечается, что в рамках военной поддержки Украины Новая Зеландия уже предоставила Великобритании 7,5 миллиона новозеландских долларов (около 4,8 миллиона долларов США) для закупки оружия и боеприпасов для Украины, выделила 4,1 миллиона (около 2,6 миллиона долларов США) на поддержку коммерческого спутникового доступа для украинской военной разведки и внесла 5 миллионов (около 3,2 миллиона долларов США) в Целевой фонд НАТО и TAIT Communications для закупки несмертоносной военной техники. Кроме того, вооруженные силы Новой Зеландии направили Украине бронированные листы для бронежилетов, каски и камуфляжные жилеты. Также отмечается, что страна активизировала базирующийся в Новой Зеландии разведывательный потенциал из открытых источников для обеспечения потребностей партнеров в круглосуточной разведывательной информации.
По данным, опубликованным на сайте правительства страны, военнослужащие Новой Зеландии совместно с военными стран-партнеров будут участвовать в усилиях Великобритании по подготовке 10 000 украинских военнослужащих.