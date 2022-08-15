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Новая Зеландия направит в Британию 120 военных для помощи в обучении ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
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Новая Зеландия направит в Британию 120 военных для помощи в обучении ВСУ
Новая Зеландия направит в Британию 120 военных для помощи в обучении ВСУ - РИА Новости, 15.08.2022
Новая Зеландия направит в Британию 120 военных для помощи в обучении ВСУ
Новая Зеландия направит в Великобританию 120 военнослужащих для оказания помощи в обучении украинских военных, говорится в заявлении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:00
2022-08-15T15:00
в мире
технологии
новая зеландия
великобритания
украина
нато
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новая Зеландия направит в Великобританию 120 военнослужащих для оказания помощи в обучении украинских военных, говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны страны."Для оказания помощи в обучении украинских военных 120 военнослужащих новозеландских вооруженных сил будут направлены в Великобританию на период до 30 ноября", - говорится в заявлении.Сообщается, что всего около 140 новозеландских представителей вооруженных сил будут размещены по всей Европе в рамках операции "Тике", направленной на содействие международным усилиям по оказанию помощи Украине. Помимо 120 военнослужащих страна также направит 12 аналитиков разведки, четыре специалиста по материально-техническому обеспечению и три офицера связи.Отмечается, что в рамках военной поддержки Украины Новая Зеландия уже предоставила Великобритании 7,5 миллиона новозеландских долларов (около 4,8 миллиона долларов США) для закупки оружия и боеприпасов для Украины, выделила 4,1 миллиона (около 2,6 миллиона долларов США) на поддержку коммерческого спутникового доступа для украинской военной разведки и внесла 5 миллионов (около 3,2 миллиона долларов США) в Целевой фонд НАТО и TAIT Communications для закупки несмертоносной военной техники. Кроме того, вооруженные силы Новой Зеландии направили Украине бронированные листы для бронежилетов, каски и камуфляжные жилеты. Также отмечается, что страна активизировала базирующийся в Новой Зеландии разведывательный потенциал из открытых источников для обеспечения потребностей партнеров в круглосуточной разведывательной информации.По данным, опубликованным на сайте правительства страны, военнослужащие Новой Зеландии совместно с военными стран-партнеров будут участвовать в усилиях Великобритании по подготовке 10 000 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
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в мире, технологии, новая зеландия, великобритания, украина, нато
В мире, Технологии, Новая Зеландия, Великобритания, Украина, НАТО
15:00 15.08.2022
 
Новая Зеландия направит в Британию 120 военных для помощи в обучении ВСУ

Минобороны: Новая Зеландия направит в Великобританию 120 военных для помощи в обучении ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Новая Зеландия направит в Великобританию 120 военнослужащих для оказания помощи в обучении украинских военных, говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны страны.
"Для оказания помощи в обучении украинских военных 120 военнослужащих новозеландских вооруженных сил будут направлены в Великобританию на период до 30 ноября", - говорится в заявлении.
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Сообщается, что всего около 140 новозеландских представителей вооруженных сил будут размещены по всей Европе в рамках операции "Тике", направленной на содействие международным усилиям по оказанию помощи Украине. Помимо 120 военнослужащих страна также направит 12 аналитиков разведки, четыре специалиста по материально-техническому обеспечению и три офицера связи.
Отмечается, что в рамках военной поддержки Украины Новая Зеландия уже предоставила Великобритании 7,5 миллиона новозеландских долларов (около 4,8 миллиона долларов США) для закупки оружия и боеприпасов для Украины, выделила 4,1 миллиона (около 2,6 миллиона долларов США) на поддержку коммерческого спутникового доступа для украинской военной разведки и внесла 5 миллионов (около 3,2 миллиона долларов США) в Целевой фонд НАТО и TAIT Communications для закупки несмертоносной военной техники. Кроме того, вооруженные силы Новой Зеландии направили Украине бронированные листы для бронежилетов, каски и камуфляжные жилеты. Также отмечается, что страна активизировала базирующийся в Новой Зеландии разведывательный потенциал из открытых источников для обеспечения потребностей партнеров в круглосуточной разведывательной информации.
По данным, опубликованным на сайте правительства страны, военнослужащие Новой Зеландии совместно с военными стран-партнеров будут участвовать в усилиях Великобритании по подготовке 10 000 украинских военнослужащих.
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