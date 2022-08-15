https://ria.ru/20220815/poliv-1809650434.html
В британском Корнуолле вводят запрет на использование шлангов для полива
В британском Корнуолле вводят запрет на использование шлангов для полива - РИА Новости, 15.08.2022
В британском Корнуолле вводят запрет на использование шлангов для полива
В британском графстве Корнуолл и части графства Девон вводят временный запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи, вызванной... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T12:07
2022-08-15T12:07
2022-08-15T13:00
в мире
великобритания
корнуолл
девон
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. В британском графстве Корнуолл и части графства Девон вводят временный запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи, вызванной аномальной жарой, говорится на сайте водопроводной компании South West Water, обслуживающей 1,7 миллиона жителей."С 00:01 23 августа 2022 года потребителям, которые получают воду от нас в Корнуолле и в небольшой части Девона, будет запрещено использовать водопроводный шланг. Это впервые за 26 лет, но у нас не было другого выбора", - говорится в пресс-релизе.Жители региона не смогут использовать водопроводный шланг для полива сада, наполнения бассейнов, декоративных прудов и фонтанов, мытья машины, частного судна или собственности, отмечено на сайте.В документе говорится, что компания пыталась сделать все возможное, чтобы избежать введения такого запрета. После засухи 1976 года были вдвое увеличены объемы резервов и увеличено число сотрудников, занимающихся ремонтом труб для устранения утечек, сказано в сообщении.Запрет на использование шлангов для полива с целью экономии воды из-за засухи был также введен в крупнейшем графстве Англии Йоркшир, он вступит в силу 26 августа.В графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт аналогичный запрет вступил в силу 5 августа, в графствах Кент и Суссекс – 12 августа, в графстве Пембрукшир в Уэльсе - вступит 19 августа.Ранее крупнейший оператор по водоснабжению в столице Великобритании Лондоне компания Thames Water предупредила, что жителям города могут также запретить использовать шланги из-за экстремальной жары.Газета Daily Mail сообщала, что в общей сложности ограничительные меры по стране могут затронуть 20,5 миллиона человек.В июле Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Во вторник 19 июля температура побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, корнуолл, девон
В мире, Великобритания, Корнуолл, Девон
12:07 15.08.2022 (обновлено: 13:00 15.08.2022)
В британском Корнуолле вводят запрет на использование шлангов для полива
В британском графстве Корнуолл вводят запрет на использование шлангов для полива