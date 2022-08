https://ria.ru/20220815/politika-1809231395.html

"Им уже не помочь". Созданный США военный блок раскалывается о Китай

"Им уже не помочь". Созданный США военный блок раскалывается о Китай - РИА Новости, 15.08.2022

"Им уже не помочь". Созданный США военный блок раскалывается о Китай

Китайская армия продолжает учения вблизи Тайваня. В Пекине дают понять: маневры, спровоцированные визитом американской конгрессвумен Нэнси Пелоси на остров,...

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Китайская армия продолжает учения вблизи Тайваня. В Пекине дают понять: маневры, спровоцированные визитом американской конгрессвумен Нэнси Пелоси на остров, закончатся нескоро. Тайбэй опасается полномасштабного вторжения. США, доведя ситуацию до крайности, рассчитывают на региональных партнеров по блоку QUAD, который называют "азиатским НАТО". Но у союзников больше проблем, чем точек соприкосновения.От политики к оборонеСпециализирующееся на Азиатско-Тихоокеанском регионе издание The Diplomat сообщает, что до конца лета государства — члены QUAD намерены провести встречу (или, по крайней мере, видеоконференцию) на уровне министров обороны.В составе четырехстороннего диалога по безопасности, организованного 15 лет назад, — США, Япония, Австралия и Индия. Однако объединение с самого начала не проявляло активности, а позднее из него и вовсе вышла австралийская сторона. На Зеленом континенте не видели смысла в функционировании блока, чьи задачи толком не прописаны.В 2017-м, при американском президенте Дональде Трампе, поставившем во главу угла экономическое сдерживание Китая, работу QUAD возобновили в прежнем формате. Участники подчеркивали, что их сотрудничество носит в первую очередь политико-экономический характер. Тем не менее агрессивная риторика Трампа вкупе с растущей военной мощью КНР вынудила аналитиков говорить о возникновении своего рода "азиатского НАТО" с открыто декларируемой антикитайской направленностью.Путаницы добавило другое событие: в прошлом году Канберра, Лондон и Вашингтон основали AUKUS — альянс оборонительного характера. Интересно, что о противостоянии с Китаем там не заявляли. А учитывая отдаленность Великобритании от КНР, возможности регионального взаимодействия в блоке выглядят ограниченными.Поэтому западные аналитики снова обратили взоры на QUAD, который не может оставить без ответа возросшую активность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи Тайваня.Признаки тревогиСразу после скандального визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси НОАК объявила о масштабных учениях в регионе. Австралия пошла на несвойственные для нее меры: сообщила о начале проверки боеготовности войск — первой за 20 лет.По словам австралийского премьера Энтони Альбанезе, страна вынуждена реагировать "на меняющуюся региональную и глобальную стратегическую обстановку". Авторитетный маршал авиации в отставке Ангус Хьюстон, привлеченный к проверке, описал сложившуюся вокруг Тайваня ситуацию как "худшую из тех, что когда-либо видел".В чем именно заключается инспекция войск, пока не ясно. Хотя Австралия и говорит о неизменной приверженности AUKUS и QUAD, эксперты полагают: Канберра не станет обострять обстановку военными учениями или чем-то подобным, а ограничится формальными процедурами. По крайней мере, пока не поймет, что хотят предпринять союзники.Япония, в свою очередь, обеспокоена агрессивными действиями КНДР, которые, по мнению Токио, поощряют в Пекине. Для японцев проблема Тайваня сама по себе не столь принципиальна, как для США. Они гораздо больше встревожены тем, что учения НОАК могут затронуть острова Сенкаку — предмет давнего территориального спора между Японией, Тайванем и КНР.США в этом вопросе на стороне японских союзников. На президентском уровне звучали заявления, что архипелаг входит в зону военной ответственности американцев. Эту тему поднимал Барак Обама, а затем и Джо Байден.То есть сейчас у Вашингтона на горизонте маячит даже не единственное региональное обострение. И если, защищая Тайвань, Вашингтон может просто посылать туда больше оружия, то проблема Сенкаку подпадает под статью 5 Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между Японией и США. В случае эскалации Пентагону придется предпринять конкретные шаги в рамках союзнических обязательств.Слабое звеноВо время азиатского турне весной 2022-го Джо Байден провел переговоры с партнерами по Четырехстороннему диалогу, пригласив и Южную Корею. В связи с этим возник вопрос о возможном расширении QUAD до QUINT, тем более что южнокорейский президент Юн Сок Ель такое уже предлагал. Однако американская администрация отвергала идею, опасаясь превращения блока в аналог НАТО и как следствие — усиления конфронтации с Китаем.Теперь ситуация изменилась. Кризис в отношениях Вашингтона и Пекина усилиями Пелоси достиг наивысшей точки. А прошедшие недавно международные военные учения RIMPAC, в которых участвовала и Южная Корея, убедительно доказали высокий уровень взаимодействия Сеула с QUAD, подчеркивает британский экс-дипломат, сотрудник Плимутского университета Джон Добсон.Но наряду с возможностями расширения в блоке наблюдаются и негативные тенденции.Индия остается единственной страной QUAD, не выступающей открыто на стороне Тайбэя в противостоянии с КНР. С мятежным островом у Нью-Дели обширные связи, в том числе в области кибербезопасности и высоких технологий. Но для индийцев Тайвань важен не столько политически, сколько экономически.Проблема еще и в том, что Нью-Дели не так далек от Пекина идеологически, как хотелось бы Канберре, Вашингтону или Токио. Американские аналитики напоминают: Индия с Китаем входят в БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), разделяя при этом "общее видение многополярного мирового порядка". Потому маловероятно, что индийцы полностью солидаризируются с партнерами по QUAD в тайваньском вопросе."Я не знаю, сделал ли QUAD какое-либо заявление, — отметил представитель МИД Индии Ариндама Багчи, говоря с журналистами о поддержке Тайваня. — Вы имели в виду, что это сделали три страны, и вы читаете это как заявление (всего блока. — Прим. ред.). А я нет"."Банда" и "пена"Отсутствие в QUAD единства позиций, стратегии и внятной программы, хотя бы краткосрочной, не ускользает от внимания Пекина. Китайская государственная газета The Global Times неоднократно называла блок "просто зловещей бандой Индо-Тихоокеанского региона по сдерживанию Китая". Симптоматично, что даже американская пресса считает это неоправданным комплиментом. В других случаях КНР характеризует альянс совсем уж унизительно — как "морскую пену".В этих условиях НОАК продолжает маневры, не оглядываясь на военные приготовления Австралии, а также на возмущение американцев и японцев. Будущее совещание Четырехстороннего диалога может стать переломным. Если страны не предпримут конкретных мер по распиаренному противодействию Китаю, то репутация объединения будет испорчена безвозвратно, подчеркивает The Diplomat.Даже во время весеннего турне Байдена по Азии, которое вызвало недовольство Пекина, Китай сумел перехватить инициативу, ответив многочисленными визитами министра иностранных дел Ван И в государства Океании. С некоторыми из них подписали беспрецедентные договоренности. Например, соглашение о безопасности между КНР и Соломоновыми островами, позволяющее в случае необходимости беспрепятственно размещать китайские силы на архипелаге.КНР остается главным инвестором в регионе, что важно для здешних малых государств. В обмен на миллиардные инвестиции они готовы предоставлять Китаю плацдармы и прочую логистическую поддержку — например, давно ходят слухи о создании полноценных военных баз на тех же Соломоновых островах.США, напротив, сделали ставку на больших игроков вроде Индии, которая собственными интересами поступаться не станет. И срок жизни "азиатского НАТО" может оказаться незначительным. Как и результаты его работы по "сдерживанию" Пекина.

