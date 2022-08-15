https://ria.ru/20220815/pogoda-1809552181.html

Синоптик рассказал, каким будет "финал лета"

Синоптик рассказал, каким будет "финал лета" - РИА Новости, 15.08.2022

Синоптик рассказал, каким будет "финал лета"

Долгосрочный прогноз на "финал лета" показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой, отметил синоптик Евгений Тишковец. В... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T02:15

2022-08-15T02:15

2022-08-15T02:15

общество

россия

евгений тишковец

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Долгосрочный прогноз на "финал лета" показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой, отметил синоптик Евгений Тишковец. В интервью радио Sputnik он рассказал, какой погоды ожидать в конце лета и в начале осени.Первая декада августа в Центральной России характеризовалась относительно высокой температурой воздуха, но в последней декаде месяца погода будет соответствовать климатической норме, прогнозирует главный специалист центра погоды "Фобос" Тишковец."Финал лета будет благоприятным. Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 миллиметров осадков", — уточнил он.Среднемесячная температура будет чуть выше нормы, продолжил синоптик."По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха в Центральной России будет близка к климатической норме (примерно 21,5 градуса в дневные часы и 12 градусов ночью. — Прим. ред.), с небольшим превышением. Дефицит осадков составит не более 20 процентов", — пояснил Тишковец.По его словам, в сентябре переход к осенней погоде будет происходить плавно, и вполне возможно, что жителей Центральной России ждет длинное бабье лето."У нас не будет стремительного наступления осени. В данных на осенние месяцы я вижу достаточно комфортный и плавный переход от одного климатического сезона к другому. В этой связи, наверное, и бабье лето будет достаточно длинным", — сказал Тишковец.

https://ria.ru/20220804/pogoda-1807119679.html

https://ria.ru/20220724/pogoda-1804593026.html

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общество, россия, евгений тишковец, погода, центр "фобос"