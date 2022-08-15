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Экс-депутат Рады заявил о подготовке Киева к подрыву Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Экс-депутат Рады заявил о подготовке Киева к подрыву Запорожской АЭС
Экс-депутат Рады заявил о подготовке Киева к подрыву Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.08.2022
Экс-депутат Рады заявил о подготовке Киева к подрыву Запорожской АЭС
Украинское Минобороны готовится к проведению спецоперации по подрыву Запорожской АЭС, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T02:42
2022-08-15T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
энергодар
мвд украины
гур минобороны украины
министерство обороны украины
украина
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинское Минобороны готовится к проведению спецоперации по подрыву Запорожской АЭС, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Он отметил, что украинские власти уже начали информационную подготовку будущего теракта. В качестве примера политик привел заявления главы МВД Украины Дениса Монастырского, который выдвигал безосновательные обвинения в адрес Москвы, а также рассуждал о возможности "трагедии" на станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.С начала этого месяца ВСУ усилили обстрелы станции. По данным представителя Запорожской администрации Владимира Рогова, для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. После одной из атак оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совбеза ООН. По словам заместителя постоянного представителя России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.
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в мире, россия, энергодар, мвд украины, гур минобороны украины, министерство обороны украины, украина, илья кива, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Энергодар, МВД Украины, ГУР Минобороны Украины, Министерство обороны Украины, Украина, Илья Кива, Запорожская АЭС
02:42 15.08.2022 (обновлено: 09:11 15.08.2022)
 
Экс-депутат Рады заявил о подготовке Киева к подрыву Запорожской АЭС

Экс-депутат Рады Кива сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинское Минобороны готовится к проведению спецоперации по подрыву Запорожской АЭС, сообщил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.

"Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО (Главного управления разведки министерства обороны Украины. — Прим. ред.), которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье", — написал Кива.

Он отметил, что украинские власти уже начали информационную подготовку будущего теракта. В качестве примера политик привел заявления главы МВД Украины Дениса Монастырского, который выдвигал безосновательные обвинения в адрес Москвы, а также рассуждал о возможности "трагедии" на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.
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С начала этого месяца ВСУ усилили обстрелы станции. По данным представителя Запорожской администрации Владимира Рогова, для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. После одной из атак оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию. Помимо этого, ситуации на АЭС посвятили заседание Совбеза ООН. По словам заместителя постоянного представителя России Дмитрия Полянского, никто из его участников не поддержал украинскую версию событий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЭнергодарМВД УкраиныГУР Минобороны УкраиныМинистерство обороны УкраиныУкраинаИлья КиваЗапорожская АЭС
 
 
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