Премьер Эстонии заявила, что танк-памятник Т-34 перенесут из Нарвы
Премьер Эстонии Каллас заявила, что советский танк-памятник Т-34 перенесут из Нарвы
© РИА Новости / Хасан Ингин / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются на фоне памятника танку Т-34 в городе Нарва
Люди фотографируются на фоне памятника танку Т-34 в городе Нарва. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 авг - РИА Новости. Премьер–министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство в ближайшее время примет решение о переносе советского танка-памятника Т-34 из Нарвы.
Городское собрание Нарвы на заседании в понедельник отложило принятие решения о переносе установленного на въезде в город советского танка-памятника, поскольку оппозиция внесла поправки в повестку дня, которые необходимо обсудить.
Оппозиционеры предложили оставить танк на его историческом месте, обеспечить вокруг монумента закрытое городское пространство и защиту от вандализма. Власти Нарвы едины во мнении, что танк должен остаться в городе.
Кая Каллас заявила, что перенос нарвского танка произойдет после заседания правительства, когда именно, пока неясно.
"Правительство соберется в ближайшее время. Нарва отказалась от принятия решений. Намерения правительства были очень ясными: убрать советские памятники. Для того, чтобы сохранить мир, сделать это нужно как можно скорее. Наше желание - решить данный вопрос окончательно. Это значит, что танк не может, по моей оценке, остаться где-то в Нарве", - сказала Каллас порталу государственного телерадиовещания ERR.
Премьер заверила, что танк не будут снимать ночью. "Мы точно не будем делать это под покровом ночи. Все будет происходить днем. Но сначала нужно принять решение", - добавила она.
Мэр Нарвы ранее высказалась против переноса памятника, подчеркнув, что танк является частью идентичности русскоязычного населения Нарвы. Нарва является третьим по величине городом Эстонии после Таллина и Тарту. Его население составляет около 60 тысяч человек, более чем 95% жителей города считают родным языком русский.
В начале августа Кая Каллас заявила, что правительство приняло решение как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики. Премьер отдельно остановилась на проблеме танка Т-34, подчеркнув, что если городские власти не намерены самостоятельно убирать танк, то решение о его переносе примет государство.
Позже Каллас прибыла в Нарву для встречи с городскими властями и вскоре объявила, что они согласились перенести танк-памятник Т-34.
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