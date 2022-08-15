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СК возбудил дело из-за нацистского жеста у памятника в Воронежской области - РИА Новости, 15.08.2022
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СК возбудил дело из-за нацистского жеста у памятника в Воронежской области
СК возбудил дело из-за нацистского жеста у памятника в Воронежской области - РИА Новости, 15.08.2022
СК возбудил дело из-за нацистского жеста у памятника в Воронежской области
Дело о реабилитации нацизма возбуждено после истории с нацистским приветствием двух девочек-подростков у памятника в Воронежской области, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T15:22
2022-08-15T15:22
происшествия
воронежская область
россия
калач
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Дело о реабилитации нацизма возбуждено после истории с нацистским приветствием двух девочек-подростков у памятника в Воронежской области, сообщает СУСК РФ по региону.Фото двух девочек-подростков, которые стоят на фоне памятника, вытянув правую руку, появились в соцсетях в воскресенье, вызвав резонанс. Как отмечала прокуратура области, по публикациям СМИ об осквернении мемориального комплекса на площади Ленина и Аллее героев в Калаче полиция начала проверку. Однако руководство регионального управления СК ходатайствовало о передаче им материала из органов внутренних дел."Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц), по факту совершения подростками противоправных действий на воинском мемориале в городе Калач Воронежской области", - говорится в сообщении.В рамках расследования дела допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего."В ходе комплекса мероприятий личности подростков, причастных к совершению противоправных действий, полицейскими установлены. Ими оказались 12- и 13-летние девочки", - отмечает ГУМВД по Воронежской области.
https://ria.ru/20220810/delo-1808700635.html
https://ria.ru/20220729/voronezh-1805822816.html
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происшествия, воронежская область, россия, калач, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Калач, Следственный комитет России (СК РФ)
15:22 15.08.2022
 
СК возбудил дело из-за нацистского жеста у памятника в Воронежской области

СК завел дело из-за нацистского приветствия двух девочек у памятника в Воронежской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Дело о реабилитации нацизма возбуждено после истории с нацистским приветствием двух девочек-подростков у памятника в Воронежской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Фото двух девочек-подростков, которые стоят на фоне памятника, вытянув правую руку, появились в соцсетях в воскресенье, вызвав резонанс. Как отмечала прокуратура области, по публикациям СМИ об осквернении мемориального комплекса на площади Ленина и Аллее героев в Калаче полиция начала проверку. Однако руководство регионального управления СК ходатайствовало о передаче им материала из органов внутренних дел.
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"Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц), по факту совершения подростками противоправных действий на воинском мемориале в городе Калач Воронежской области", - говорится в сообщении.
В рамках расследования дела допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.
"В ходе комплекса мероприятий личности подростков, причастных к совершению противоправных действий, полицейскими установлены. Ими оказались 12- и 13-летние девочки", - отмечает ГУМВД по Воронежской области.
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ПроисшествияВоронежская областьРоссияКалачСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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