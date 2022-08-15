https://ria.ru/20220815/pamyatnik-1809741020.html

СК возбудил дело из-за нацистского жеста у памятника в Воронежской области

СК возбудил дело из-за нацистского жеста у памятника в Воронежской области - РИА Новости, 15.08.2022

СК возбудил дело из-за нацистского жеста у памятника в Воронежской области

Дело о реабилитации нацизма возбуждено после истории с нацистским приветствием двух девочек-подростков у памятника в Воронежской области, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T15:22

2022-08-15T15:22

2022-08-15T15:22

происшествия

воронежская область

россия

калач

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. Дело о реабилитации нацизма возбуждено после истории с нацистским приветствием двух девочек-подростков у памятника в Воронежской области, сообщает СУСК РФ по региону.Фото двух девочек-подростков, которые стоят на фоне памятника, вытянув правую руку, появились в соцсетях в воскресенье, вызвав резонанс. Как отмечала прокуратура области, по публикациям СМИ об осквернении мемориального комплекса на площади Ленина и Аллее героев в Калаче полиция начала проверку. Однако руководство регионального управления СК ходатайствовало о передаче им материала из органов внутренних дел."Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц), по факту совершения подростками противоправных действий на воинском мемориале в городе Калач Воронежской области", - говорится в сообщении.В рамках расследования дела допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего."В ходе комплекса мероприятий личности подростков, причастных к совершению противоправных действий, полицейскими установлены. Ими оказались 12- и 13-летние девочки", - отмечает ГУМВД по Воронежской области.

https://ria.ru/20220810/delo-1808700635.html

https://ria.ru/20220729/voronezh-1805822816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронежская область, россия, калач, следственный комитет россии (ск рф)