https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809599808.html

В Роспотребнадзоре выясняют причины отравления жильцов дома в Москве

В Роспотребнадзоре выясняют причины отравления жильцов дома в Москве - РИА Новости, 15.08.2022

В Роспотребнадзоре выясняют причины отравления жильцов дома в Москве

Некий газ мог стать причиной отравления жильцов пятиэтажного дома на юго-востоке Москвы, его принадлежность к опасной группе химических веществ устанавливают... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T09:26

2022-08-15T09:26

2022-08-15T09:51

россия

москва

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Некий газ мог стать причиной отравления жильцов пятиэтажного дома на юго-востоке Москвы, его принадлежность к опасной группе химических веществ устанавливают специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Накануне вечером из дома №11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления."По предварительной информации, произошло отравление людей неизвестным газом", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что принадлежность газа к опасной группе химических веществ устанавливают специалисты Роспотребнадзора, взявшие на месте происшествия пробы воздуха для исследований в стационарных условиях.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, на месте происшествия работали дежурные подразделения АСО №1, №6, ПСО №201, №209 имени полковника А.А. Жебелева, №211 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", а также коммунальные службы города. При помощи самоспасателей "Фенист" были спасены три человека. Жителей пятиэтажки разместили в пункте временного размещения на базе культурного центра имени И.М. Астахова.

https://ria.ru/20220814/gaz-1809564752.html

https://ria.ru/20220810/otravlenie-1808474979.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)