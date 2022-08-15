https://ria.ru/20220815/otravlenie-1809599808.html
В Роспотребнадзоре выясняют причины отравления жильцов дома в Москве
В Роспотребнадзоре выясняют причины отравления жильцов дома в Москве - РИА Новости, 15.08.2022
В Роспотребнадзоре выясняют причины отравления жильцов дома в Москве
Некий газ мог стать причиной отравления жильцов пятиэтажного дома на юго-востоке Москвы, его принадлежность к опасной группе химических веществ устанавливают... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T09:26
2022-08-15T09:26
2022-08-15T09:51
россия
москва
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Некий газ мог стать причиной отравления жильцов пятиэтажного дома на юго-востоке Москвы, его принадлежность к опасной группе химических веществ устанавливают специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Накануне вечером из дома №11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления."По предварительной информации, произошло отравление людей неизвестным газом", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что принадлежность газа к опасной группе химических веществ устанавливают специалисты Роспотребнадзора, взявшие на месте происшествия пробы воздуха для исследований в стационарных условиях.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, на месте происшествия работали дежурные подразделения АСО №1, №6, ПСО №201, №209 имени полковника А.А. Жебелева, №211 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", а также коммунальные службы города. При помощи самоспасателей "Фенист" были спасены три человека. Жителей пятиэтажки разместили в пункте временного размещения на базе культурного центра имени И.М. Астахова.
https://ria.ru/20220814/gaz-1809564752.html
https://ria.ru/20220810/otravlenie-1808474979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Москва, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
09:26 15.08.2022 (обновлено: 09:51 15.08.2022)
В Роспотребнадзоре выясняют причины отравления жильцов дома в Москве
В Роспотребнадзоре выясняют, каким газом могли отравиться жильцы дома в ЮВАО в Москве
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Некий газ мог стать причиной отравления жильцов пятиэтажного дома на юго-востоке Москвы, его принадлежность к опасной группе химических веществ устанавливают специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Накануне вечером из дома №11 на проспекте 40 лет Октября были эвакуированы около 40 человек, двое госпитализированы с признаками отравления.
"По предварительной информации, произошло отравление людей неизвестным газом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что принадлежность газа к опасной группе химических веществ устанавливают специалисты Роспотребнадзора
, взявшие на месте происшествия пробы воздуха для исследований в стационарных условиях.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, на месте происшествия работали дежурные подразделения АСО №1, №6, ПСО №201, №209 имени полковника А.А. Жебелева, №211 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", а также коммунальные службы города. При помощи самоспасателей "Фенист" были спасены три человека. Жителей пятиэтажки разместили в пункте временного размещения на базе культурного центра имени И.М. Астахова.