https://ria.ru/20220815/osetiya-1809773501.html

В Южной Осетии назначили нового главу МИД

В Южной Осетии назначили нового главу МИД - РИА Новости, 15.08.2022

В Южной Осетии назначили нового главу МИД

Бывший советник-посланник посольства Южной Осетии в России Ахсар Джиоев назначен главой МИД республики, сообщает пресс-служба югоосетинского лидера. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T16:38

2022-08-15T16:38

2022-08-15T17:49

южная осетия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/78218/64/782186404_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_3f1334e2bc847c1558a3e60806f0c964.jpg

ЦХИНВАЛ, 15 авг – РИА Новости. Бывший советник-посланник посольства Южной Осетии в России Ахсар Джиоев назначен главой МИД республики, сообщает пресс-служба югоосетинского лидера.На этом посту Джиоев сменил Дмитрия Медоева, который был министром иностранных дел с 2017 года."В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джиоева Ахсара Муратовича Министром иностранных дел Республики Южная Осетия", - говорится в указе.Джиоеву 45 лет. С 2001 по 2009 годы он возглавлял протокольное управление МИД Южной Осетии. С 2009 по 2016 годы был советником по связям с государственными и общественными организациями посольства Южной Осетии в России. С 2016 года являлся советником-посланником посольства Южной Осетии в РФ. Имеет ряд ведомственных и государственных наград, также награжден медалью "За отличие в труде" непризнанной ПМР.

https://ria.ru/20220812/pukhaev-1809180979.html

южная осетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная осетия, россия