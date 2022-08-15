https://ria.ru/20220815/osetiya-1809773501.html
В Южной Осетии назначили нового главу МИД
В Южной Осетии назначили нового главу МИД - РИА Новости, 15.08.2022
В Южной Осетии назначили нового главу МИД
Бывший советник-посланник посольства Южной Осетии в России Ахсар Джиоев назначен главой МИД республики, сообщает пресс-служба югоосетинского лидера. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:38
2022-08-15T16:38
2022-08-15T17:49
южная осетия
россия
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ЦХИНВАЛ, 15 авг – РИА Новости. Бывший советник-посланник посольства Южной Осетии в России Ахсар Джиоев назначен главой МИД республики, сообщает пресс-служба югоосетинского лидера.На этом посту Джиоев сменил Дмитрия Медоева, который был министром иностранных дел с 2017 года."В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джиоева Ахсара Муратовича Министром иностранных дел Республики Южная Осетия", - говорится в указе.Джиоеву 45 лет. С 2001 по 2009 годы он возглавлял протокольное управление МИД Южной Осетии. С 2009 по 2016 годы был советником по связям с государственными и общественными организациями посольства Южной Осетии в России. С 2016 года являлся советником-посланником посольства Южной Осетии в РФ. Имеет ряд ведомственных и государственных наград, также награжден медалью "За отличие в труде" непризнанной ПМР.
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южная осетия, россия
16:38 15.08.2022 (обновлено: 17:49 15.08.2022)
В Южной Осетии назначили нового главу МИД
В Южной Осетии новой главой МИД стал бывший советник-посланник в России Ахсар Джиоев
ЦХИНВАЛ, 15 авг – РИА Новости.
Бывший советник-посланник посольства Южной Осетии в России Ахсар Джиоев назначен главой МИД республики, сообщает
пресс-служба югоосетинского лидера.
На этом посту Джиоев сменил Дмитрия Медоева, который был министром иностранных дел с 2017 года.
"В соответствии с пунктом 7 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Джиоева Ахсара Муратовича Министром иностранных дел Республики Южная Осетия", - говорится в указе.
Джиоеву 45 лет. С 2001 по 2009 годы он возглавлял протокольное управление МИД Южной Осетии. С 2009 по 2016 годы был советником по связям с государственными и общественными организациями посольства Южной Осетии в России. С 2016 года являлся советником-посланником посольства Южной Осетии в РФ. Имеет ряд ведомственных и государственных наград, также награжден медалью "За отличие в труде" непризнанной ПМР.