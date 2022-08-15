Сенаторы запросили доступ к документам, изъятым в имении Трампа, пишет СМИ
Politico: американские сенаторы запросили доступ к документам, изъятым в имении Трампа
© AP Photo / Terry RennaСотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
© AP Photo / Terry Renna
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Сенаторы США запросили у американских властей доступ к документам, которые агенты Федерального бюро расследований изъяли при обыске в имении экс-президента Дональда Трампа, сообщила газета Politico.
По ее данным, такой запрос сделали председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) и заместитель председателя этого комитета Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). Уорнер и Рубио направили письмо генпрокурору США Меррику Гарланду и директору Национальной разведки Аврил Хейнс, пишет издание.
Отмечается, что сенаторы попросили "предоставить комитету доступ к секретным документам, которые были изъяты во время обыска в Мар-а-Лаго".
На прошлой неделе Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.
Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов — до 20 лет тюрьмы.