https://ria.ru/20220815/obysk-1809588832.html

Сенаторы запросили доступ к документам, изъятым в имении Трампа, пишет СМИ

Сенаторы запросили доступ к документам, изъятым в имении Трампа, пишет СМИ - РИА Новости, 15.08.2022

Сенаторы запросили доступ к документам, изъятым в имении Трампа, пишет СМИ

Сенаторы США запросили у американских властей доступ к документам, которые агенты Федерального бюро расследований изъяли при обыске в имении экс-президента... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T07:58

2022-08-15T07:58

2022-08-15T07:58

в мире

марк уорнер

марко рубио

аврил хейнс

флорида

сша

федеральное бюро расследований сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808215807_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_0a9094837ae76c4cba54b83ba8ffd11e.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Сенаторы США запросили у американских властей доступ к документам, которые агенты Федерального бюро расследований изъяли при обыске в имении экс-президента Дональда Трампа, сообщила газета Politico.По ее данным, такой запрос сделали председатель комитета сената по разведке Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) и заместитель председателя этого комитета Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). Уорнер и Рубио направили письмо генпрокурору США Меррику Гарланду и директору Национальной разведки Аврил Хейнс, пишет издание.Отмечается, что сенаторы попросили "предоставить комитету доступ к секретным документам, которые были изъяты во время обыска в Мар-а-Лаго".На прошлой неделе Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов — до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220815/obysk-1809582139.html

https://ria.ru/20220814/tramp-1809551540.html

флорида

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марк уорнер, марко рубио, аврил хейнс, флорида, сша, федеральное бюро расследований сша, дональд трамп