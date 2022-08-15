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Трамп потребовал вернуть на место бумаги, изъятые при обыске в его имении - РИА Новости, 15.08.2022
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Трамп потребовал вернуть на место бумаги, изъятые при обыске в его имении
Трамп потребовал вернуть на место бумаги, изъятые при обыске в его имении - РИА Новости, 15.08.2022
Трамп потребовал вернуть на место бумаги, изъятые при обыске в его имении
Экс-президент США Дональд Трамп потребовал вернуть на место документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований при обыске в его имении в Мар-а-Лаго. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T04:26
2022-08-15T04:26
в мире
сша
флорида
федеральное бюро расследований сша
роджер стоун
дональд трамп
обыск
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп потребовал вернуть на место документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований при обыске в его имении в Мар-а-Лаго.Трамп написал в созданной им социальной сети Truth Social, что сотрудники ФБР забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные так называемой привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию)."Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо!" — написал Трамп, слова которого приводит газета New York Post.На прошлой неделе Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов — до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220814/tramp-1809551540.html
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в мире, сша, флорида, федеральное бюро расследований сша, роджер стоун, дональд трамп, обыск
В мире, США, Флорида, Федеральное бюро расследований США, Роджер Стоун, Дональд Трамп, Обыск
04:26 15.08.2022
 
Трамп потребовал вернуть на место бумаги, изъятые при обыске в его имении

Трамп потребовал вернуть на место документы, изъятые агентами ФБР при обыске в его имении

© AP Photo / Wilfredo LeeПолицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Полицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Wilfredo Lee
Полицейская машина возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп потребовал вернуть на место документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований при обыске в его имении в Мар-а-Лаго.
Трамп написал в созданной им социальной сети Truth Social, что сотрудники ФБР забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные так называемой привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию).
"Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо!" — написал Трамп, слова которого приводит газета New York Post.
На прошлой неделе Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд позднее сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным.
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Как писала газета Wall Street Journal, всего во время обысков в поместье экс-президента агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, оттуда также вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Среди изъятых бумаг числится в том числе указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Суд во Флориде обнародовал ордер на обыск имения Трампа и опись изъятого имущества. Как следует из документов, ордер на обыск был утвержден судом днем 5 августа, инстанция разрешила исследовать всю территорию имения. Суд, как следует из документов, руководствовался в том числе статьей кодекса США о "сборе, передаче или утере оборонной информации". В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
Наказанием по статье о чувствительной информации, на которую в документе ссылается суд, может стать штраф или лишение свободы на срок до десяти лет, по статье об уничтожении или фальсификации документов — до 20 лет тюрьмы.
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В миреСШАФлоридаФедеральное бюро расследований СШАРоджер СтоунДональд ТрампОбыск
 
 
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